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【北水手影】淨走5.7億逾半年最高 撤出科技股

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外圍氣氛改善，恒指今早高開210點，甫開升幅曾縮至74點，見24045全日低，隨後又重拾動力，午後曾升338點，高見24308，並挨近高位收市，收報24300，升329點或1.38%，創四周高位。

北水淨流出5.65億元，為去年9月23日以來最高。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

北水沽科技股，騰訊(00700)有4.21億元淨走；舜宇(02382)有2.17億元淨走；中芯(00981)有7017萬元淨走；小米(01810)有7428萬元淨走；中興通訊(00763)有1305萬元淨走。

內銀淨流入力度大減，建行(00939)淨入1.03億元；工行(01398)有1.48億元淨入。個別內險見流出，平保(02318)有3.22億元淨走；太保(02601)有391萬元淨走。

其他藍籌方面，中國生物製藥(01177)有1.32億元淨入。相反，吉利(00175)有1.68億元淨走。

其他淨入較高股份有：飛鶴(06186)有7330萬元淨入；微創醫療(00853)有5274萬元淨入；融創(01918)有2303萬元淨入。

相反，中金公司(03908)有7213萬元淨走；新東方在(01797)有4486萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：騰訊、平保、融創、中芯、吉利、太保、舜宇、中生製藥、建行及工行。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：騰訊、中興、飛鶴、中芯、小米、融創、中金、微創醫療、新東方在及舜宇。

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