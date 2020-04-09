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今日 17:08 重要通告 港股直擊 香港財經

周大福上季港澳區同店銷售跌65%

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周大福(01929)公布，截至今年3月底止第四財季營運數據，新型冠狀病毒疫情蔓延及宏觀環境波動導致需求疲弱，影響季內中國內地和港澳的業務。中國內地的同店銷售按年銳減50%；港澳同店銷售亦大跌65%。

黃金產品方面，港澳地區市場同店銷售按年跌67%，中國市場亦跌54%。

珠寶鑲嵌首飾方面，港澳地區同店銷售按年跌64%，中國市場亦跌50%。

期內，內地淨增加65個零售點；在港澳及其他市場，關閉4個位於香港的周大福珠寶零售點。截至上月底止，合共有3850個零售點。

下載港交所通告原文

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