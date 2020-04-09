港股直擊 即巿股評

憧憬俄羅斯及沙地減產可達成協議，加上隔晚美股急彈779點或3.4%，港股上日回吐過後，全日彈逾三百點，創四周高位收市，但復活節長假前夕，大市成交縮至不足一千億元。

恒指高開210點，報24181，但買盤未有跟進，升幅曾縮至74點，低見24045，隨後又重拾動力，加上道指期貨升級擴大，帶領恒指持續攀升，一度揚338點，高見24308，並挨近高位收市。恒指收造24300，升329點或1.38%，創四周高位。恒指全周升1064點或4.6%。

國指收造9811，升129點或1.3%。國指全周升320點或3.4%。

大市成交金額縮至938.9億元。

港股上升比例為69%，下跌比例為31%。

即月期指收市報24209，升445點或1.9%，低水91點，成交10.66萬張。

不過，石油出口國組織及其盟國(OPEC+)將在數小時後，就提振油價展開談判，路透引述一名俄羅斯消息人士和一名OPEC消息人士表示，沙地和俄羅斯圍繞全球石油大幅減產計劃，仍有分歧需要解決。

道指期貨最新造23331，升85點或0.4%；標指期貨升0.1%；納指期貨則跌0.1%。

藍籌股大致造好。騰訊(00700)漲1.7%；滙控(00005)升2.8%；建行(00939)升0.6%；工行(01398)走高0.8%；申洲(02313)揚5.5%；石藥(01093)升4.3%；但友邦(01299)下滑0.8%；發盈警兼被大行降目標價的瑞聲(02018)，挫4.1%，為包尾藍籌。

焦點板塊

本地消費股：政府宣布第二輪防疫抗疫基金及保就業措施，本地消費股續彈，周大福(01929)飆7.3%；六福(00590)升3.2%；759母公司CEC(00759)揚6.8%；莎莎(00178)炒高一成四；優品360(02360)彈升7.2%；日本城母企國際家居零售(01373)升1.6%；太興(06811)炒高9.2%；大家樂(00341)大漲6.1%；大快活(00052)飆7.4%；必瘦站(01830)勁升12.7%。

濠賭股：經濟財政司司長李偉農昨日表示，博彩企業在澳門繁榮時累積一定收入，相信有條件維持經營及保障本地人就業，濠賭股表現亦醒。銀娛(00027)抽高6.3%；金沙(01928)勁漲7%，跑贏一眾藍籌；澳博(00880)飆7.2%；新濠(00200)抽升一成三；永利(01128)急揚5.8%；美高梅(02282)彈升10.9%。

物管股：碧桂園服務(06098)、雅生活(03319)及中海物業(02669)盤中再創新高，全日分別升4.7%、5.1%和2.8%；保利物業(06049)也升2.2%；佳兆業美好(02168)揚4.5%；奧園健康(03662)漲3.9%；寶龍物業(09909)揚4.4%；興業物聯(09916)漲4%。

石油股：油價今早進一步走強，石油股走高，以陽光油砂(02012)升幅最勁，一度爆升38%，全日仍炒高18.1%；中石油(00857)走高1.7%；中石化(00386)漲1.5%；中海油(00883)升2.8%；F三星原油期(03175)急揚6.5%；油服股中石化油服(01033)升1.6%；中海油服(02883)漲3.9%。

焦點股份

國泰(00293)：收飆5%。機管局昨日宣布新一輪20億元紓緩措施，將向本地航空企業預先購買約50萬張機票。

太平洋航運(02343)：全日彈升6.3%。波羅的海乾散貨指數回升，較2月底大幅回升13.5%，上日收造607，按日則升1.9%。

神州租車(00699)：插7.8%，成交有2.4億元。集團公布，主要股東神州優車旗下優車科技持有公司的4466.6萬股股份，已於4月3日應若干神州優車貸款人要求，根據相關融資協議條款於市場上出售。神州租車主席兼非執行董事陸正耀，為神州優車的實際控制人，持有神州優車39.94%股份。

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