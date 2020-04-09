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經營UNIQLO的迅銷集團(06288)公布，受疫情影響，截至今年2月底止上半年，盈利1004億日圓，按年下跌11.9%。

因疫情蔓延造成旗下多數地區門店暫停營業，決定下調全年度綜合業績預測，純利1000億日圓，按年下跌38.5%，相較前次預測，向下修正650億日圓。收益總額2.09萬億日損，按年下跌8.8%，較此前預測下調2500億日圓。

迅銷預計全年股息為480日圓，雖維持上年度派息水平，但較前次預測降低20日圓。

該公司上半年收益總額為1.21萬億日圓，按年下降4.7%，經營溢利為1367億日圓，按年下降20.9%。

日本UNIQLO上半年度錄得收益下降，然而因毛利率改善實現溢利增長，收益為4635億日圓，按年下降5.7%，溢利為716億日圓，按年增長5.7%。

海外UNIQLO事業分部方面，上半年度收益、溢利雙雙錄得大幅下降；收益為5412億日圓，按年下降6.7%，溢利為532億日圓，按年下降39.8%。

大中華地區(中國、香港及台灣)錄得收益下降和經營溢利大幅減少。其中中國市場，截至1月下旬維持強勁銷情，但到1月底時在疫情蔓延影響下，收益急劇下跌。2月期間，一度有395間門店臨時歇業，造成收益大幅減少；但自3月起在門店陸續重新開張後，逐步呈現復甦趨勢。