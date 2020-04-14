港股直擊 即巿股評

讀者Joyce問:「食品股是必需的，業績是否受疫情影響較細，可否介紹兩隻較值博的，謝謝。」

馮宏遠 華晉證券資產管理投資總監

「食品股的確是民生必需受疫情影響較細，不過已於低位反彈不少，短線值博不大，不過中線而言尚可考慮。可留意日清食品(01475)，中國消費市場仍然是投資主題，日清產品優質，雖然已自低位反彈了三成半，估值亦不算太低，但仍可小注作為期三個月投資部署，假設不超過6.4元買入，目標價7.2至7.3元，跌穿6元止蝕。」

鄧均樂 耀才證券研究部分析員

「受疫情影響，部分食品股業務均受一定程度打擊，基於疫情限制消費者外出令夜生活停頓，啤酒股於今年第一季表現便較為慘淡。相比之下，嬰幼兒配方奶粉會有較佳防守性，當中推薦中國飛鶴(06186)。原因如下：1)作為國內行業龍頭，飛鶴高端產品佔其收入比例達69%，整體毛利率亦高達70%，行業產品升級有利帶動盈利增長；2)公司本年度首兩個月收入高速增長，生產量按年仍上升40%，反映疫情對奶粉實際需求影響較少，以及3)因應疫情公司成功將部份銷售轉至線上，中長線有望增強營運效益。

另一隻則可留意日清食品，受疫情影響居民在家用餐時間加長，即食麵需求增加，公司近日更大幅增加與母企日清日本總原材料及產品採購的交易上限，於20年、21年及22年採購金額上限分別增加62%、88%及199%，對市場需求展望樂觀。但需留意武漢於4月8日已正式解封，假若未來政策推動全面外出消費的話，或限制即食麵銷售增長。」

羅崇博 信報首席分析員

「用EJFQ系統的『精明選股』在食品製造板塊揀估值合理的績優股，萬洲國際(00288)無疑是最突出的一隻，公司去年純利急增五成半至14.7億美元，好過預期，放榜後盈利預測獲明顯調升，其中相信已計及疫情的影響，今明兩年料仍可錄得平穩增長，最新F-score獲七分屬高分區；目前共有24家券商給予萬洲評級，全部建議「買入／增持」，平均目標價10.22元，較現價有三成潛在升幅；估值合理，預測市盈率9.7倍，低過中位數0.3個標準差，財務狀況維持良好，預測息率有4.2厘。勢頭能量轉弱的綠燈格數正在減少，先觀望或可分注收集，若確認勢頭轉強可考慮加注。若要再揀第二隻可留意康師傅(00322)，公司產品成本受惠油價下跌，另外受疫情影響較細，方便麵龍頭地位穩固，估值合理兼財務狀態佳，不過股價正反彈至50天線，料需整固後才有望發力。」

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