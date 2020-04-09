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瑞聲科技(02018)發盈警，預期首季純利將按年大跌85%至90%，至介乎4300萬至6300萬元人民幣。多家大行下調瑞聲目標價。

麥格理指出，iPhone出貨量降低和聲學業務市佔率下降拖累瑞聲表現，並預期首季及次季智能手機需求將按年跌25%和26%，第三和第四季回升2%和6%，總計全年出貨量或跌10.2%。

麥格理表示，瑞聲今年聲學業務市佔率或由33%降至31%，明年進一步跌至28%，情況與管理層在第四季業績電話會議的樂觀態度有明顯對比。

麥格理把瑞聲2020至2022年純利預測分別下調22%、6%和4%，目標價由55.88元大劈34%至36.73元，評級由「跑贏大市」直接降至「跑輸大市」。

摩根士丹利亦發表報告中，指瑞聲首季盈利不及預期，主要受毛利率下跌和營運開支增加拖累。

大摩預期，瑞聲第二季表現將會持續疲弱，料盈利按年下跌20%，認為海外市場，特別是iPhone影響將會體現。該行又指，其渠道調查顯示，聲學及觸控產品價格增長相對有限，而獲寄予厚望的鏡頭業務質量與同業相比仍差甚遠。該行把瑞聲目標價由45元下調11%至40元，維持「與大市同步」評級。

瑞信下調今明兩年全球智能手機出貨量預測7%和5%，料今年出貨量跌6%，明年回升7%，當中由於新冠病毒大流行，對iPhone今明兩年需求預測分別下調13%和9%。因應需求下跌，把瑞聲目標由46元降至42港元，評級維持「中性」。

中金公司瑞聲評級降至「中性」，目標價調降35%至35元，指集團首季表現遜預期，另外新iPhone發布可能延遲，加上Android客戶訂單下降，為瑞聲下半年帶來不確定性，預計第三和第四季盈利分別下滑23%和4%，分別下調今明兩年每股盈利預測26%和20%。

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