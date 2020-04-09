港股直擊 即巿股評

民主黨嘅左翼民綷主義者桑德斯退出提名戰，即係前副總統拜登將會迎戰侵侵選總統，選情明朗化，加上今晚香港時間10點，OPEC+將舉行視像會議，市場憧憬產油國或減產，進一步帶動美股隔晚做好。

至於港股表現雖反覆，但今早亦見反彈。恒指高開210點，順利收復24000失地，開市後最多升261點，見24232點半日高位，之後又反覆回落，升幅縮水至74點，見埋24045點半日低位，24000點始終守住。中午恒指報收24137點，升167點；國指報收9755點，升73點。半日成交只有467億元，應該係長假前夕關係，資金都唔係太積極入市。

大笨象(00005)繼續反彈，半日升2%，為恒指貢獻39點，暫時叫企穩40元。其他藍籌股大致跟隨大市反彈，不過一來長假前夕，二來嚟到呢啲位，阿Man覺得大市喺24500點阻力，估值大市去到咁上下，或者又行番上落市，唔排除跟住會喺23500至24500點之間上落。

今日濠賭股表現較為突出，主要係武漢解封，市場憧憬內地喺疫情逐步受控下，澳門亦將解封，博彩收入喺二三月份見底後，有望慢慢回升。而澳門經濟財政司司長李偉農昨日表示，博彩企業在澳門繁榮時累積一定收入，相信有條件維持經營及保障本地人就業。其實早兩日已有大行報告指，多隻濠賭股財力雄厚，即使今年賭收持續低迷，濠賭股仍能捱得倒三五年。新濠(00200)更因公司回購，股價半日更抽升一成。不過阿Man認為現價再追濠賭股風險較高，即使仍睇好疫情過後，呢個板塊大翻身，亦建議趁回調先撈貨。

今晚OPEC+將舉行視像會議商討減產問題，今日石油股普遍最好，但油組減產與否，仍得美國配合，要大幅減產以穩定油價唔係容易。另一方面，喺經濟衰退下，市場對石油需求難免受影響，即使油價穩定唔再急跌，亦唔代表原油使用量會上升，大家對石油股不宜過份憧憬。反而睇好油價有得升，可以直接買F三星原油期(03175)，反而只係純跟油價上落，買呢隻原油期貨掛鈎產品，好過唔知點揀石油股。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)