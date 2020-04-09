港股直擊 即巿股評

油價回升，加上立場極左的桑德斯退選，隔晚美股急彈779點或3.4%，但港股將近四日復活節長假，投資者入市意欲低，中午只升過百點，重上兩萬四關。

恒指高開210點，報24181，升幅曾擴至261點，高見24232點，但買盤未有跟進，升幅曾縮至74點，低見24045，隨後又重拾動力，最終半日升過百點收市。恒指中午報24137點，升167點或0.7%，國指半日收造9755，升73點或0.76%，大市成交額467.7億元。

藍籌股大致造好。騰訊(00700)漲0.8%；滙控(00005)升2%；建行(00939)升0.2%；工行(01398)走高0.4%；石藥(01093)揚5.2%，為升幅最大藍籌；友邦(01299)下滑1.3%；發盈警兼被大行降目標價的瑞聲(02018)，中午跌4.9%，為包尾藍籌。

焦點板塊

本地消費股：政府宣布第二輪防疫抗疫基金及保就業措施，本地消費股續彈，周大福(01929)揚3.1%；六福(00590)升1.8%；759母公司CEC(00759)升10.2%；莎莎(00178)急揚6.1%；優品360(02360)升1.1%；日本城母企國際家居零售(01373)升1.6%；歐舒丹(00973)揚4%。太興(06811)炒高9.2%；大家樂(00341)漲2.1%；大快活(00052)升3.9%；必瘦站(01830)也升3.7%。

濠賭股：經濟財政司司長李偉農昨日表示，博彩企業在澳門繁榮時累積一定收入，相信有條件維持經營及保障本地人就業，濠賭股表現亦醒。銀娛(00027)升3.8%；金沙(01928)漲4.9%；澳博(00880)飆6.9%；新濠(00200)抽升一成；永利(01128)急揚6.4%；美高梅(02282)彈升9.5%。

石油股：油價今早進一步走強，石油股走高，以陽光油砂(02012)升幅最勁，一度爆升38%，半日仍炒高20.6%；中石油(00857)走高0.3%；中石化(00386)漲0.8%；中海油(00883)升1.8%；F三星原油期(03175)揚4.5%；油服股中石化油服(01033)升3.3%；中海油服(02883)漲2.6%。

焦點股份

國泰(00293)：中午升3.7%。機管局昨日宣布新一輪20億元紓緩措施，將向本地航空企業預先購買約50萬張機票。

太平洋航運(02343)：半日彈升5.3%。波羅的海乾散貨指數回升，較2月底大幅回升13.5%，上日收造607，按日則升1.9%。

神州租車(00699)：中午大跌8.7%，成交有1.2億元。集團公布，主要股東神州優車旗下優車科技持有公司的4466.6萬股股份，已於4月3日應若干神州優車貸款人要求，根據相關融資協議條款於市場上出售。神州租車主席兼非執行董事陸正耀，為神州優車的實際控制人，持有神州優車39.94%股份。

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