即巿股評 港股直擊

本周經過兩三日10天線升穿20天線的「黃金交叉」威力後，恒指高見24262，已成功收復24208點，即今年高位29174跌到21139，反彈0.382黃金比率位置，拋物線SAR指標自3月24日以來至今已連續第12日出現向好訊號。至於能否進一步升到下一個黃金比率(0.5)的25157點，亦即是收復3月11至12日下跌裂口頂部，要視乎市場信心能否明顯恢復。

當前仍要步步為營，維持高度戒備，歐洲疫情仍未明顯有見頂跡象，至於內地湖北武漢解封後，無症狀感染者會否引發第二波疫情都有一定風險。至於內地股市，可留意已推遲多時的「兩會」，召開日期一旦落實，或利好市場氣氛，現在市場估計是5月初左右。

五窮月則看法保守，不排除作另一次深度調整，營造「第二隻腳」，至於會否再下試21139甚至更低位置，要視乎會否爆發重大的企業債危機。

業績期後大家可以觀察一下F-score基本分析評分，系統計算企業最近12個月的財務狀況，分為三類

1) 盈利能力：資產回報率為正數／高於上年、經營現金流為正數／高於上年

2) 財政實力：長債佔總資產比率回落、流動比率上升、發行股票量沒有增加

3) 經營效率：毛利率上升、資產周轉率上升

全港超過2000隻主板股份中，最新F-Score取得7至9分的「高分區」只有97間。如果當中要有10個或以上的分析員給予評級，而建議「買入／增持」的佔比要有80%或以上，結果篩剩11間，按市值排序分別是：阿里巴巴(09988)、長和(00001)、萬洲(00288)、高鑫零售(06808)、華潤電力(00836)、金界控股(03918)、維達國際(03331)、H&H國際(01112)、中國中車(01776)、龍源電力(00916)及麗珠醫藥(01513)。

上述股份反映財務狀況較對上一年有較大改善，可以多加留意，不過是否值得投資，還要視乎估值是否合理／吸引、技術勢頭、以及行業前景等。

長假期在即，無謂揸重貨，短炒則無妨，今早在公仔箱介紹波司登(03998)，都是玩殘股反彈。公司能夠成功衝出世界的內地羽絨服品牌，今次疫情波司登捐出15萬件羽絨服送到湖北抗疫前線，可以間接為品牌加分。波司登舊年參加過米蘭時裝展，獲名模及巨星妮歌潔曼親自捧場，國際時尚媒體紛紛好評。今年2月中，波司登成為首個亮相倫敦時裝周的中國羽絨服品牌。

估值已回復合理

波司登股價去年持續攀升，6月甚至引來沽空機構狙擊，之後經過管理層詳細解釋，以以及獲得券商支持下，股價拗腰再升過，在11月升至4.4元以上時，估值已明顯偏貴，其中市銷率升到2.8倍，明顯較歷史中位數為高。近期股價輾轉由高位回落六成幾，估值已回復到合理水平，市場上共有13個分析員給予波司隘運級，12個建議買入/增持，平均目標價4元。公司資產負債表狀況良好，預測股息率更有8厘。

公司之前頻頻回購，現價已見有回穩跡象，拋物線SAR指標近期已轉為正面，不過始終業務可能受到疫情影響，所以目前較適合小注作中短線買賣，今早推介前約1.81元，之後升至1.9元，目標可睇2.1元，跌穿1.6元止蝕。

羅崇博 (杜比)