即巿股評 港股直擊

隨著新冠肺炎疫情在國內漸見穩定，投資者應開始搜羅基本面優良的股份，筆者留意中資券商股、內房股和物管股較易找到具備以上條件股份，趁股價還是遠低於估值的時間，投資者可把握入市機會。先看華泰證券 (06886)，看準疫情影響至今的遠程及線上形式成大趨勢，作為業內最早全面推進互聯網佈局的券商，在行業領先的金融科技及服務平臺助力下而受益，為個人和機構客戶提供更多元的線上服務。集團在2019年全面啟動了數位化轉型，用數位化思維和手段徹底改造業務及管理模式，全面提升客戶體驗。

疫情突出線上平台優勢

此外，其移動理財服務終端「漲樂財富通」用戶量覆蓋率排行各券商App之首，用戶活躍度持續領先行業，並與面向投資顧問的工作雲平臺「AORTA」實現貫通。其財富管理業務持續增長，融資融券規模躋身行業首位，理財客戶數量、理財產品銷量和保有量均顯著增長。集團亦在今年推出了自主研發的機構客戶服務數位化平台「行知」APP2.0版本，可支援投資者網上申報投行IPO、可轉債專案，線上參與華泰分析師視頻路演、電話會議，定制金融產品等。

抗疫顯企業責任和專業

今次疫情亦為公眾對集團帶來美好印象，皆因近期在疫情防控期間，華泰不僅在抗「疫」捐贈、利用合作網路資源籌組物資等方面的卓越表現目共睹。集團更充分發揮其機構業務的專業優勢及執行能力，快速推進多個疫情防控支持專案，全力支援防疫重點地區、行業及企業的金融需求。

可持續發展見表現卓越

筆者亦留意華泰一直注重長遠發展，將ESG理念融入企業發展，可持續發展競爭力並有助業績長期穩定性。而對內完善社會責任管理架構，具有強化ESG的戰略引領作用，持續提升ESG管理有效性。除了對內，集團對外以專業金融服務推廣綠色發展理念，積極發展綠色金融，為綠色環保企業提供資本和多方位支持。於2019年華泰共承銷綠色債券31隻，總融資規模達人民幣555億元。而去年業績表現，令人眼前一亮，營業收入和淨利潤分別達324億元 (人民幣‧同下) 和90億元，較2018年增長超過32%和78%。另見受益於發行滬倫通機制下的首單全球存託憑證 (GDR) 並在倫交所上市，淨資產增加19.96%至超過1,256億元，為未來的多元發展開拓了新空間。

銷售環比飆近六倍

再看內房股銀城國際(01902)，於4月3日收市後公佈3月份的合約銷售總額約為8.28億元 (人民幣，下同)，環比大幅卻飆升近6倍，認為疫情對集團業務發展陰霾已過，剛需強勁，後市光明。另於4月1日開市前發佈的2019全年業績顯示，截至2019年底應佔權益土儲逾430萬平方米，按今年首季錄得的平均售價每平方米19,695元計，應佔權益市值保守估計亦超過847億元。

複合增長遠勝同業

於2019年銀城國際的全年合約銷售總額逾198億元，較2018年激增達1.08倍；故此認為今明兩年合約銷售按複合年增長率不少於50%，仍然處於高速擴張水平。事實上，集團於過去三年合約銷售金額的複合年增長率達到86%，增速遠勝同業。預期2020至2022年間，銷售收入繼續保持高速增長，屆時集團估值上調可期。此外，銀城國際近年亦部署開拓具有巨大發展潛力的健康城融合項目，例如去年10月以2.6億元中標總地盤面積約2.67萬平方米的南京市地塊，期限為50年。

物管發展協同效應

銀城國際已計劃在此南京南部新城醫療綜合體項目上，打造一個集特色價值專科醫療、共享醫療中心、高端康養中心、國際會議中心、健康生活中心於一體的國際醫療健康城，力求建設成為長三角康養領域龍頭，形成健康產業集聚高地；配合「房地產+」戰略持續落實，有望進入令人期待的新黃金賽道。與此同時，同系公司物管股銀城生活服務(01922) 於今年3月亦以4,590萬元收購南京匯仁恆安物業管理51%股權，進軍高毛利的醫院物管市場。以上項目發展為銀城國際和銀城生活均帶來協同效應，「銀城」雙輪驅動業績提速增長可期。

回顧銀城生活服務去年業績，收入錄得同比大升49%至約7億元，毛利同比增長65%至1.12億元，若撇除一次性的上市費用影響，核心純利達4,570萬元，同比大增69%。在發佈上市後首份亮麗業績之餘，面對疫情還大派末期股息每10股普通股0.42港元，更見難得。基於兩者具上下游聯動因素，未來可望同樣實現高速增長，均具中長線投資價值。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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