港股直擊 即巿股評

今日返一返公司整啲嘢同交單，順便入紙請下個星期二(4月14日)一日假，同我家老爺仲有婆婆、舅父四個人一齊去拜我阿公，希望平日人少啲啦。(所以下個星期二會全日停稿一日)

依家9點42分，搞好晒啲嘢之後開返電腦，打稿嘅template上仲喺3月21日隻稿，月曆都仲係3月，好似隔咗成個世紀無返嚟咁，但我都會盡快做好晒手頭上要喺公司做嘅嘢就走，Stay home嘛。

望返個市，今日恒指開市報24181點，升211點；到依家9點46分，恒指升幅收窄至升112點，做緊24082點。日線圖上恒指然處於保歷加上升通道裡面，但觀乎呢三日(計埋今日)恒指高位有啲造頂之嫌。再者，講過幾日嘅，SlowSTC(14,3)兩線已經上到90以上嘅嚴重超買水平，暫見%K線仍高於%D線，即使SlowSTC(14,3)係一組比較敏感度高嘅指標，隨時可以超買再超買，但亦都唔可以排除遇頂回落。

其實，即使係一個大升市嘅環境，都唔會清一色全部都係陽燭；又或者以一浪高於一浪嘅形態運行時，都總會有浪頂同浪底嘅時候，只可以話日線圖見SlowSTC(14,3)超買只係短期形態上嘅下行，當下行而大方向尚未被破壞，前景仍然係樂觀。

再睇埋恒指牛熊證街貨圖，今日所見牛熊兩邊都無新增街貨層，熊證最貼價仍然係24200至24299點，呢度有相當於264張期指；至於牛證最貼價嘅23600至23699點，都有相當於247張期指。按目前9點53分恒指現價報24122點計，係靠近熊證街貨層，。

短線而言，可吼恒指5分鐘圖見SlowSTC(14,3)回落至超賣時，小注吼恒指牛(65876)，收回價23568點，槓桿逾30倍屬偏高，街貨少；但如果係睇呢個小浪有機會下行至圖中「上升軌」嘅話，首先要等嘅係呢三日恒指係咪真係要做個「小平頂」之後先再作決定。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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