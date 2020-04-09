港股直擊 即巿股評

立場極右的桑德斯退選，加上紐約期油曾急升一成二，帶領隔晚美股勁彈779點或3.4%，但港股未跟足，ADR預計恒指僅高開159點或0.66%。

受桑德斯退選沖喜，加上紐約期油大升，刺激美股周三造好，道指最多曾飆859點，高見23513點，標指及納指曾抽高3.81%和2.88%，尾市升勢放緩，道指收市大漲779點或3.44%，報23433點。標指升3.41%，收報2749點。納指漲2.58%，收報8090點。相較2月創下的收市歷史紀錄高位，道指仍然低20.7%，技術上仍處於熊市區；標指和納指分別低18.8%和17.6%。

麥當勞首季同店銷售下降3.4%，但美國同店銷售則增0.1%，收漲1.1%；雷神續飆，收市急揚8.4%，為表現最強的道指成分股，但中概股普遍下跌，百度旗下有中國Netflix之稱的愛奇藝遭沽空機構狙擊，收市跌4.6%；百度則挫4.4%；同樣被狙擊的跟誰學也插6.1%；自揭誇大新業務收入的好未來則瀉6.7%，對手新東方降2.4%。另外，內地電商唯品會與拼多多，股價也分別跌4.8%和2.3%。

市場憧憬石油出口國組織與盟國(合稱OPEC+)周四有望達成減產協議，抵消美國石油庫存大幅上升的消息，國際油價周三收市抽升。紐約5月期油收市升1.46美元或6.2%，每桶報25.09美元。倫敦布蘭特6月期油收市升97美仙或3%，每桶報32.84美元。

聯儲局公布上月中緊急議息的開會紀錄，金價反覆後進一步造好。紐約6月期金收市升60美仙或0.04%，每盎斯報1684.30美元。聯儲局公布議息紀錄後，金價在電子交易時段反覆，每盎斯暫報1686.40美元，略高於收市價。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較普遍下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報40.33元，升0.43元；騰訊(00700)ADR收報388.77元，升3.77元；阿里巴巴(09988)ADR收報189.91元，跌0.19元；國壽(02628)ADR收報15.6元，升0.12元。

「三桶油」中海油(00883)ADR收報8.83元，升0.16元；中石油(00857)ADR收報2.96元，升0.03元；中石化(00386)ADR收報3.97元，升0.02元。

至於電訊股，中移動(00941)ADR收報61.82元，升0.27元；聯通(00762)ADR收報5.15元，下滑0.01元；中電信(00728)ADR收報2.61元，無升跌。

ADR港股比例指數報24129，較周三恒指收市升159點或0.66%。明日復活節假期休市，下周二復市。

焦點股份

瑞聲(02018)：發盈警，料首季股東應佔綜合溢利大幅倒退85至90%，因第一季度新冠肺炎爆發期間，導致的停工期延長。

丘鈦(01478)：3月攝像頭模組銷量3271.8萬件，按年跌6%，按月飆升1.35倍。公司指出，上月攝像頭模組銷量按月增加主要由於集團已全面復工，以及春節假期後行業銷售的季節性回升，按年減少主要由於受新冠疫情防控影響，部分直接人員無法在到達集團後馬上投入生產，影響產能輸出。

比亞迪(01211)：3月汽車銷量3.06萬輛，按年下跌34.65%；新能源汽車佔1.23萬輛，按年減少59.25%。首三個月，汽車銷量6.13萬輛，按年下跌47.89%。新能源汽車佔2.22萬輛，按年減少69.67%。

利福(01212)：斥1.287億美元(約10.04億港元)，於二級市場購入中國恒大(03333)及其附屬發行的3項票據，到期日在2022年至2024年，票面息率介乎10.5厘至12厘，將以內部現金資源支付。

神州租車(00699)：主要股東神州優車，其持有神州租車4467萬股，相當於發行股的2.1%，已於4月3日應貸款人要求於市場上出售，出售後神州優車仍持有神州租車已發行股本27.65%。神州優車實際控制人為主席陸正耀。