港股直擊 即巿股評

隔晚美股先升後跌，港股兩日飆過千點後急吐。恒指低開61點，報24191點，已是全日高，之後沽壓加大，午後曾挫355點，低見23897，收報23970，挫282點或1.2%，大市成交縮至945.4億元。

北水淨流入23.49億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

北水重臨內銀，建行(00939)淨入6.34億元；工行(01398)有2.19億元淨入；農行(01288)有4265萬元淨入。另外，太保(02601)有519萬元淨入。

科技股方面，騰訊(00700)有2.38億元淨入；中芯(00981)有2.82億元淨入。相反，小米(01810)有2.02億元淨走；中興通訊(00763)有5640萬元淨走。

其他藍籌方面，滙控(00005)有4.29億元北水淨入；中國生物製藥(01177)有1.32億元淨入；石藥集團(01093)有3380萬元淨入。相反，吉利(00175)有2.41億元淨走。

其他淨入較高股份有：創新高的平安好醫生(01833)有1.22億元淨入；新東方在(01797)有3509萬元淨入；飛鶴(06186)有2296萬元淨入。

融創(01918)有9321萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：騰訊、中芯、建行、滙控、太保、小米、吉利、農行、工行及融創。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：中芯、小米、中興、騰訊、中生製藥、飛鶴、石藥、融創、新東方在及平安好醫生。