港股直擊 即巿股評

美股上日抽升近千點後倒跌，市場仍擔心新冠肺炎疫情衝擊經濟，加上美元仍偏緊，美滙續企100樓上，港股兩日飆過千點後，收市急吐近三百點，失守兩萬四收市，但成交縮至不足一千億元。

恒指低開61點，報24191點，已是今早高位所在，之後沽壓加大，午後更跌穿兩萬四關，跌幅曾擴至355點，低見23897，尾市跌幅放緩，最終恒指收造23970，挫282點或1.2%；國指收造9681，跌164點或1.7%，大市成交縮至945.4億元。

港股上升比例為41%，下跌比例為59%。

即月期指收市報23764，跌659點或2.7%，低水206點，成交近12萬張。

藍籌股大致受壓，滙控(00005)下滑0.6%；友邦(01299)跌0.7%；遭總裁劉熾平減持60萬股的騰訊(00700)，收跌0.7%；中移動(00941)挫2.7%；工行(01398)跌1.9%；銀娛(00027)降1.8%；舜宇(02382)挫3.2%；聯通(00762)挫3.4%，是全日跌幅最大恒指成分股；創科(00669)逆市升2.3%，為表現最叻藍籌。

焦點板塊

石油股：隔晚油價急跌近一成，石油股受壓，中海油(00883)降3%；中石油(00857)跌2%；中石化(00386)降2%；三星原油(03175)插8.8%；油服股中海油服(02883)挫4.2%；中石化油服(01033)挫3.2%；海隆(01623)跌2.4%。

內險股：大摩降全線內險股目標價，當中新華保險(01336)遭削級降價，收挫4.4%；國壽(02628)下滑2.3%；中太平(00966)挫3.4%；太保(02601)走低0.6%；平保(02318)下滑0.7%；財險(02328)挫3.5%；人保(01339)跌2.3%；眾安(06060)跌2.6%。

內需股：昨日跑出的內需股，今早普遍回落。安踏(02020)回吐4%；李寧(02331)跌2.2%；滔摶(06110)回落1.9%；頤海(01579)挫3.2%；蒙牛(02319)下滑1.9%；萬洲(00288)降2.4%；達利(03799)挫2.8%。

本地消費股：行政會議下午剛舉行特別會議，通過政府推出第二輪抗疫防疫基金，金額涉及逾1000億元，多隻本地消費股反彈， 太興(06811)升6.3%；大家樂(00341)彈升5.6%；大快活(00052)升2.8%；快餐帝國(01843)飆5.4%；味千(00538)升2.9%；歐舒丹(00973)升2.4%。

焦點股份

中芯(00981)：全日飆5.1%。集團上調截至今年3月底止的第一季收入和毛利率指引，收入增長指引由原先的0至2%上調為6%至8%；毛利率指引由原先21%至23%上調為25%至27%，但大和續予中芯「沽售」評級。

平安好醫生(01833)：盤中再創上市新高，高見88.5元，收升3.6%，成交有6.8億元。集團正式上線英文版全球抗疫諮詢平台，為全球用戶提供7日24小時新冠肺炎在線諮詢。

金風(02208)：全日升4.1%。大和發表報告，估計今年金風業績回升，但降目標價8.3%至9.9元

小米(01810)：有中國Netflix之稱的中概股愛奇藝，遭沽空機構狙擊，連累持股的小米亦受壓，收跌2.9%。

神州租車(00699)：上日復牌勁彈34.2%，今日急吐17.1%，成交有1.89億元。

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