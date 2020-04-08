港股跌穿上午低位，暫時最多跌355點，23897點。截至下午約2時31分，恒指報23942點，跌310點或1.3%，大市成交額695.37億元。
國企指數報9686點，跌160點或1.6%。
A股午後曾倒升，最新復軟，滬指跌0.31%；深成指跌0.54%。
美滙指數走高，最新報100.46。
美股期貨倒跌，道指期貨最新跌82點，報22409。
藍籌股方面，友邦(01299)跌1.4%；中移動(00941)曾挫3.2%，最新跌2.6%。
更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。
港股跌穿上午低位，暫時最多跌355點，23897點。截至下午約2時31分，恒指報23942點，跌310點或1.3%，大市成交額695.37億元。
國企指數報9686點，跌160點或1.6%。
A股午後曾倒升，最新復軟，滬指跌0.31%；深成指跌0.54%。
美滙指數走高，最新報100.46。
美股期貨倒跌，道指期貨最新跌82點，報22409。
藍籌股方面，友邦(01299)跌1.4%；中移動(00941)曾挫3.2%，最新跌2.6%。
更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。
|下一篇：
|台新增3人確診 當中2宗屬境外輸入
|上一篇：
|A股午後續軟 金融股受壓