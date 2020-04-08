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今日 14:34 港股直擊 即巿股評

恒指下挫逾350點 中移動吐逾3%

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港股跌穿上午低位，暫時最多跌355點，23897點。截至下午約2時31分，恒指報23942點，跌310點或1.3%，大市成交額695.37億元。

國企指數報9686點，跌160點或1.6%。

A股午後曾倒升，最新復軟，滬指跌0.31%；深成指跌0.54%。

美滙指數走高，最新報100.46。

美股期貨倒跌，道指期貨最新跌82點，報22409。

藍籌股方面，友邦(01299)跌1.4%；中移動(00941)曾挫3.2%，最新跌2.6%。

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