即巿股評 港股直擊

隔晚美股臨尾香，早段道指一度升逾900點，但至尾段掉頭向下，蒸發全部升幅，最終三大指數倒跌收場。其實美股周一勁升得有啲無厘頭，明明武漢肺炎疫情仍未受控，全球確診人數已突破142萬，歐洲國家死亡人數更直線上升，法國更警告疫情最壞時間仍未出現。華爾街班友仔又覺得好似覺得疫情仍然嚴重，嚇到美股當堂腳軟。

港股ADR及夜期亦跟跌，今早恒指低開61點，開市價24191點已經係半日高位，開市後跌幅隨即擴大，一度跌268點，見過半日低位23984點。其後一直喺24000關爭持，中午恒指報收24013點，跌239點；國指中午報收9718點，跌128點。

藍籌股普遍受壓，友邦(01299)跌逾1%，反而大笨象(00005)逆市升0.4%，暫時叫做上番40元企穩，之前血肉長城守住40元嗰班忠粉，總算無白費心機。不過講真嚟緊一段日子，銀行面對息差收窄，以及債仔賴債及資產質素變差，經營環境惡劣下，唔會有好日子過，諗住長坐銀行股收息已不合時宜，唔單止要捱價，面對資本減息風險，連息都冇得收真係喊得一句句。

騰訊(00700)CEO劉熾平減持60萬股騰訊，雖然相對其幾千萬股持股量係濕濕碎，不過對於市場嚟講，梗係一個負面訊息。其他科網股個別發展，重磅嘅阿里巴巴(09988)跟美團(03690)回軟。阿里噚日傳過軟庫試盤批股，但最終因為市場反應一般已call off，雖然阿Man仍然睇好阿里中長線發展，但軟庫手上持股未知幾時失驚無神要減持，為阿里巴巴添上不明朗因素。

平安好醫生(01833)高處未算高，中午升3.5%再升上市新高，集團早前打通湖忠省醫保支付，相信未來將打通更多省市醫保支付。同類嘅阿里健康(00241)相對落後，但從12元樓下低位亦反彈唔少，呢隻同樣前景一片光明，值得逢回吐吸納。物管股個別發展，中海物業(02669)五連升，今早再創新高，其他物管股亦見資金追捧。阿Man一直強調大市若然反彈，肯定係新經濟股跟輕資產股彈得最快，目前相關股份表現亦引證阿Man睇法。

至於大市彈咗兩日，上到嚟24000水平，開始抖抖亦正常，加上明日之後就係復活節長假，始終長假期前資將會較為審慎，今明兩日大市表現難免漉咗啲，如果之前有貨嘅，只要手上持貨未走樣，可以再坐一會，未有貨喺手嘅，睇多兩日假期後先入市亦遲。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)