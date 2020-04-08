港股直擊 即巿股評

隔晚美股抽升後倒跌，加上美元仍偏緊，美滙續企100樓上，港股連升兩日累飆過千點後，今早回吐逾兩百點，險守兩萬四關。

恒指低開61點報24191點，已是今早高位所在，開市後沽壓大，跌幅曾擴至268點，低見23984點，但稍穿兩萬四後見支持，大市跌幅收窄，最終恒指半日收報24013點，挫239點或0.99%，國企半日收造9718，跌128點或1.3%，大市成交額485.43億元。

藍籌股大致受壓，友邦(01299)跌1.1%；遭總裁劉熾平減持60萬股的騰訊(00700)，中午跌1%；中移動(00941)挫2%；工行(01398)跌1.3%；銀娛(00027)降2.7%；舜宇(02382)挫3.2%，是半日跌幅最大恒指成分股；滙控(00005)逆市升0.4%，為表現最叻藍籌。

焦點板塊

石油股：隔晚油價急跌近一成，石油股全線受壓，中海油(00883)降2.2%；中石油(00857)跌2%；中石化(00386)降1.2%；三星原油(03175)插7.5%；油服股中海油服(02883)跌2.3%；中石化油服(01033)下滑1.6%；海隆(01623)挫3.7%；宏華(00196)降1.2%；安東(03337)走低1.7%。

內需股：昨日跑出的內需股，今早普遍回落。安踏(02020)回吐3.1%；李寧(02331)跌1.5%；滔摶(06110)回落1.9%；頤海(01579)降3.5%；蒙牛(02319)下滑1.9%；萬洲(00288)降2.1%；達利(03799)走低1.8%。

物管股：個別走強。中海物業(02669)五連升，今早再創新高，中午升1.3%；碧桂園服務(06098)也漲2%；保利物業(06049)走高1.8%；奧園健康(03662)升0.4%；銀城生活(01922)漲0.5%。

焦點股份

中芯(00981)：中午飆6.2%。集團上調截至今年3月底止的第一季收入和毛利率指引，收入增長指引由原先的0至2%上調為6%至8%；毛利率指引由原先21%至23%上調為25%至27%。

平安好醫生(01833)：早前打通湖北省醫保支付，股價再創新高，中午揚3.5%。

新東方在線(01797)：美國上市的好未來自爆員工行為不當，盤後大跌，加上網上教育股跟誰學(GSX)遭狙擊，一度連累本港上市的新東方在線急插7.2%，之後跌幅大縮，中午僅跌1.3%，成交有2.04億元。

小米(01810)：有中國Netflix之稱的中概股愛奇藝，遭沽空機構狙擊，連累持股的小米(01810)亦受壓，中午挫3.1%。

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