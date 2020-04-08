即巿股評 港股直擊

依家9點41分，恒指做緊24066點，跌186點，未必係早兩日見到嘅「短期黃金交叉」失靈，只不過可能係日線圖SlowSTC(14,3)威力較大。

牛熊證街貨圖上見牛證街貨區有五層新增街貨，最貼價牛證升至23600至23699點，呢度有相當於75張期指；至於熊證街貨區最貼價為24200至24299點，有相當於180張期指。

計計牛熊街貨中間價(24200+23699)/2=23949.5點，依家9點51分，恒指跌破24000點，做緊23991點，跌262點，現價同中間價只係相差41.5點，換言之恒指又企咗喺牛熊街貨中間位。

暫且唔理恒指住，噚日吼咗成日嘅中國移動(00941)，喺噚日下半場5分鐘圖SlowSTC(14,3)處於中軸至嚴重超買水平之間，而股價就愈升愈有，最後仲倒升收市，開淡倉嘅話的確有好多靚位可以入，但就有捱價嘅風險，又所以噚日喺[下半part]時話中移Put要有耐性。

等到今日，終於見中移日線圖SlowSTC(14,3)%K線跌穿%D線，兩線喺嚴重超買位掉頭，如果今日收市見陰陽燭呈「錘頭」的話，轉勢訊號就更加明顯。

中移熊(52957)，收回價68元，同現價有近9%差距，距離安全，所以槓桿7倍幾唔算最高，只可惜依家5分鐘圖上見SlowSTC(14,3)由今朝超賣慢慢爬緊返上去，繼續比啲耐性等啦。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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