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中芯國際(00981)高開4.7%，報13.9元，成交額7840萬元。

集團公布，上調截至今年3月底止的第一季收入和毛利率指引，收入增長指引由原先的0至2%上調為6%至8%；毛利率指引由原先21%至23%上調為25%至27%。

該公司首席財務官高永崗表示，自從最初公布的第一季收入和毛利率指引後，看到產品需求的增長及產品組合的優化，這些都超過早前的預期。因此，該公司現在上調第一季收入和毛利率指引。

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