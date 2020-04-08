重要通告 港股直擊

永利澳門(01128)表示，新型冠狀病毒於1月爆發，並蔓延至包括美國等全球多國。疫情大流行已對今年首季經營業績及財務狀況構成不利影響，預期首季合併經營收益總額介乎9.12億美元至9.69億美元(約71.14億至75.58億港元)，按年下挫最多44.39%。

就澳門業務，公司稱，其娛樂場業務於2月暫停營運15日，其後部分重開，上月20日才全面恢復。於暫停營運期間，每日產生現金經營開支約250萬美元，及每日現金利息開支約50萬美元。在健康防護措施解除前，預期會持續產生超出物業盈利金額的現金成本。

永利指出，於3月底，營運物業錄得現金及現金等價物約8億美元，以及循環信貸融通可供動用借款7400萬美元。4月的循環信貸融通已動用額外5000萬美元，因此，仍有2400萬美元可作額外流動資金。此外，3月底有額外現金及現金等價物約10億美元。

基於各地出入境限制，新冠肺炎疫情爆發以來，訪澳旅客已顯著減少等因素，永利預期，截至3月底止首季的合併經營收益總額介乎約9.12億美元至9.69億美元，2019年同期則為16.4億美元，跌幅40.91%至44.39%；預期經調整後的物業EBITDA介乎約5800萬美元至6500萬美元，去年同期為4.84億美元，跌幅86.57%至88.02%；經調整後的物業EBITDA已作調整，以加回向僱員承諾從4月1日至5月15日繼續提供薪金及福利而錄得的臨時撥備開支合共介乎7000萬美元至8000萬美元。