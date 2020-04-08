港股直擊 即巿股評

隔晚美股全日走勢極為反覆，高開低收。道指期貨今早跌過百點，「黑期」跌約三百點，預料港股兩日累漲逾千點後，今早低開機會較大，或回試二萬四樓下。

美國新冠病毒重災區疫情有初步放緩跡象，市場憧憬疫情或會見頂，道指最多升937點，高見23617，不過其後法國衛生部部長警告，疫情大流行仍未見頂，正處於變壞階段，言論利淡股市氣氛，引發沽盤湧現，尾市更倒跌。道指收報22653點，跌26點或0.12%；納指報7887點，跌幅0.33%。

科技股方面，蘋果公司及微軟收市都跌超過1%；Netflix挫逾2%；Facebook則升近2%。工業股走勢各異，波音公司跌4.8%；3M升2.8%。

美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，華府或許能在未來4周至8周內，重新啟動一直受疫情封閉的美國經濟，政府已經開始制定在疫情緩和後，推動經濟的計劃。不過，投資者對疫情造成全球經濟衰退的疑慮始終未消除，影響市場氣氛。

石油出口國組織(OPEC)與俄羅斯等盟友(合稱OPEC+)周四開會，預料可達成至少每天減產1000萬桶的協議，不過美國暗示無意參與原油減產。油價反覆連跌第二日，布蘭特期油收市轉跌3.6%，每桶報31.87美元，紐約期油急挫9.4%，收報23.63美元，今早亞洲時段暫時反彈5%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較，全線下跌。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報39.69元，低0.46元；騰訊(00700)ADR收報383.5元，低4.1元；國壽(02628)ADR收報15.63元，低0.21元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報8.76元，低0.18元；中石油(00857)ADR收報2.91元，低0.08元；中石化(00386)ADR收報3.94元，低0.09元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報62.22元，低1.03元；聯通(00762)ADR收報5.21元，低0.13元；中電信(00728)ADR收報2.64元，低0.03元。

ADR港股比例指數報24031，較周二恒指收市低221點或0.92%。即月恒指夜期收報24088點，跌335點，低水165點。恒指昨日收報24253，急升504點或2.1%，再創逾三周高位；兩日彈升1017點。「黑期」今早最新跌近三百點，回落至二萬四以下。

湖北省武漢市於周三（8日）凌晨12時解封，撤除所有路障，並逐步恢復鐵路、民航、水運、公路及城市公共交通運行。不過，湖北省疫情防控指揮部周二（7日）發出通告，指要繼續強化小區管控，強調解除通道管控不等於解除防控。

焦點股份

中芯國際(00981)：公司將今年首季收入增長指引，由2月時估計的0至2%，上調至6%至8%；毛利率指引亦由21%至23%，上調至25%至27%。

吉利(00175)：公布三月份銷量7.3萬部，按年下跌四成一，但按月回升2.45倍，當中2503部為新能源汽車。

永利澳門(01128)：變相發盈警，表示COVID-19大流行已對公司2020年第一季經營業績及財務狀況有不利影響。

迪生創建(00113)：公布在市場上出售5萬零200股阿里巴巴美國存托股份，每股作價195美元，出售所得款項7590萬，將用作一般營運資金。