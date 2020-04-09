即巿股評 港股直擊

過去兩個月的走勢可謂驚濤駭浪來形容，尤其美股的指數，道指動不動就是過千點，其他市場例如外匯，債券和商品都出現劇烈波動。

這種劇烈波動不單是反應在每日漲跌的幅度上，而也反應在市場走勢形態上，例如黃金，月綫圖呈現高低點擴大的穿頭破脚。

美國三大股指則是在年線圖上出現穿頭破腳形態。

讀者有興趣可以逐一查看這種特殊形態在各大金融市場尤其大周期出現的頻率和其後走勢發展。

該形態的技術意義，並不是像一般股評所建議的利好或者利淡。

此形態本身的意義是「變化」。

趨勢的發展是一個微妙卻趨於平衡的狀態，而市場劇烈變動往往是打破平衡的跡象，很明顯，有强烈地趨勢終結，或者展開新趨勢的意味。

正如美股過去數年的牛市上漲，都是低波動率的「慢牛」。

今年僅年初至今就明顯打破了這種平衡。

而假如市場過往處於平衡地橫行狀態，打破平衡則代表新的力量進場將出現新趨勢，直到找到新的平衡點。

對於美股而言，我認爲這意味著，市場首先需要重新找到新的平衡點。

然後開始達到一個平衡的狀態。

市場就是不斷地在平衡和不平衡之間循環。

而我們要做的，是在兩個不同狀態間切換，以不同的策略應對。

或者乾脆就避開這段忽上忽落的時期，等候市場平靜下來。

再根據該平衡狀態展現的趨勢來擬定策略。

可是就目前爲止，尚未見到市場平靜的跡象。

附圖為美股VIX恐慌指數圖。