即巿股評 港股直擊

標普500指數從3月23日的低點反彈了逾20％。很多人關心的問題，這到底這會是一個熊市反彈﹖還是會「V」型的回升﹖

Morgan Stanley的 Mike Wilson 認為最糟糕的時刻已經過去，熊市會在衰退時結束，因此現在是買入股票的理想時機。不過，JP Morgan的分析則認為，投資者應要為經濟衰退做好準備。因為需求疲軟、失業率上升、利潤下降、信貸市場惡化和油價低迷等因素，將令全球經濟陷入「死亡旋渦」；受到今次新冠狀病毒疫情的打擊，美國今年的實質GDP將倒退10％，收縮程度是金融海嘯時的兩倍以上。

該行又認為，當前美國的經濟衰退將會是由消費開支加速下降所引發。在不景氣的大環境下，大部人減少非必需的消費，百業蕭條觸發企業盈利大幅倒退甚至是倒閉，結果更多人失業及消費信心進一步下挫，形成一種惡性循環。聯儲局前主席耶倫（Janet Yellen）亦認為最近公布就業數據之差「絕對令人震驚」，估計失業率或將會達到大蕭條（depression）的水平。因此，縱使有機會出現短暫的快速復蘇，但衰退趨勢很大可能仍會持續一段時間。再者，根據過去熊市的統計，大市平均要18個月才會見底。

美股超級交易員米奈爾維尼（Mark Minervini）在其twitter上亦指出，大升市特別容易誘騙到投資者放棄應有的紀律，在FOMO（Fear of missing out）心態驅使下進行交易。他提醒，強勁急速的反彈只會在熊市期間發生；反之，持續的牛市很少單日的漲幅會超過3％。熊市中應有唔少隻「熊腳」，但代價是非常波動。不過，由於目前太多人認為會回試三月低位（因為歷史數據表明大約有七成機率出現），因此他反而認為降低了短期出現大幅回調的可能性。

上述的觀點都不無道理，面對前所未有的財政和貨幣刺激措施，到底是否可以化腐朽為神奇﹖現在來看仍然是言之過早，但最少可以為超賣後反彈奠定一點基礎。至於今次是熊市反彈或另一升浪的開始，很多時要事後才清晰。不過，無論你的入市策略是怎樣，我個人十分認同米奈爾維尼的說法：Don't Force Trades﹗時刻緊記勿被市場情緒影響你的操作決定。

家族辦公室投資經理

徐立言（本欄每周逢一、三刊出）

www.facebook.com/hsulylab/