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【帶眼識股】本金不槓桿 全家都健康

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「90後起步倉」簡要地分為兩組，90年至95年(即25歲以上為一組)，以15萬元本金較為合理；96年至99年(約21歲至24歲)一組，以5萬元作本金。

落場第一課，本金不槓桿，不借貸，即使輸清光(可能性很低)，還有青春去拚，無謂初學投資遭人Call Loan/斬倉，甚至要出來維權。

當然，本金多空間大，選擇會較多；5萬元本金倉則不宜揸太多貨。現時建倉先考慮第一階段主題「極速回穩牛股」。

15萬本金倉方面，信達生物(01801)、上海復星醫藥(02196)、阿里健康(00241)和平安好醫生(01833)先四選一。

信達生物今日大成交創逾一個月收市高，入兩手，成本控制於3.5萬元內。

另外，眾安在綫(06060)終於擺脫26.2元左右成交密集區頂，吼20天線入場，成本控制於3萬元左右，約可入11手。

香港電視(01137)日線圖準備重回牛陣，不過始終未能收高於配股價5.15元，反映市場欠上些少信心，吼10天線入場，細細地兩手，成本控制於1萬元左右。

三股成本7.5萬元左右，即本金一半。

5萬本金倉方面，四選一藥股揀復星醫藥，吼10天線入兩手，成本2.6萬元左右。先拎落場感，不用心急。

「90後起步倉」情況會持續更新。周四會也會恢復講講「90後起步倉」以外其他操作。

陳鎮強
信報高級分析員
[email protected]

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