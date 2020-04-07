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【北水手影】個半月來首錄淨流出 沽科技股 吸內需滙控

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憧憬新冠肺炎疫情呈放緩，加上A股復市造好，港股收返兩萬四。恒指高開343點，上午最多升349點，之後升幅明顯收窄，曾僅升46點，見23796點全日低，午後突破上午高位，最多升512點，見24262點全日高，收市升504點或2.1%，報24253。

北水淨流走4.67億元，為2月21日以來首次。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

北水沽科技股，騰訊(00700)有4.24億元淨走；小米(01810)有4.87億元淨走；中興通訊(00763)有5851萬元淨走；中芯(00981)有1564萬元淨走。相反，美團(03690)有1.06億元淨入。

內銀淨入幅度大減，建行(00939)淨入1.27億元；工行(01398)有1.05億元淨入。另外，太保(02601)有2028萬元淨走。

其他藍籌方面，滙控(00005)有4.52億元北水淨入；中石化(00386)有5646萬元淨入。

個別內需獲北水追捧，安踏(02020)有2.05億元淨入；飛鶴(06186)有1.71億元淨入。

其他淨入較高股份有：中國建材(03323)有1.19億元淨入；融創(01918)有1928萬元淨入；微創醫療(00853)有5621萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：騰訊、小米、滙控、中芯、建行、融創、工行、太保、美團及安踏。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：騰訊、小米、中芯、飛鶴、中興、融創、微創醫療、中石化、中建材及美團。

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