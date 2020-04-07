港股直擊 即巿股評

隔晚美股道指大升1627點，加上午後聯儲局向印尼央行提供600億美元回購工具額度，令美滙回落，美元荒略紓緩，帶挈道期曾抽高725點，刺激港股全日飆逾五百點，兩日彈升1017點或4.4%，重上兩萬四大關收市。

受美股大升刺激，恒指高開343點，報24093，但美滙續強，同時美期下跌拖累，港股升幅大縮至僅46點，低見23796。不過，午後聯儲局向印尼央行提供600億美元回購工具額度，令美滙回落，美元荒略紓緩，亦帶挈道期曾抽高725點，推動港股升幅擴至512點，高見24262，並挨近全日高位收市。恒指收報24253，升504點或2.1%，再創逾三周高位；國企指數收報9846，升194點或2.02%，北水重返下，大市全日成交增至1263.76億元。

港股上升比例為68%，下跌比例為32%。

即月期指升683點或2.9%，報24423，高水170點，成交13.84萬張。

道指期貨今早曾挫186點，低見22302，之後止跌回升，一度抽高725點，最新造23155，升667點或2.99%；標指及納指分別飆2.68%和2.45%。

印尼央行表示，紐約聯儲銀行將會為印尼央行提供回購工具，涉及金額600億美元，消息令美滙曾挫0.7%，亦令印尼盾彈升1.8%，同時推動亞洲區內貨幣反彈，其中人民幣離岸價曾升442點子，高見7.0627兌一美元，現造7.0684，升385點子

美滙今早一度升0.1%，高見100.79，之後升勢不保，最低見過100.046，跌0.6%，新造100.099，跌0.59%。

藍籌股近乎全線造好，騰訊(00700)走高1.6%；友邦(01299)漲2.5%；滙控(00005)再彈3.1%；建行(00939)升1.3%；中移動(00941)走高2%；工行(01398)升1.3%；銀娛(00027)為升幅最大藍籌，收市飆7.4%；中電(00002)獲大和將評級由「持有」升至「跑贏大市」，目標價也從81元，提升到84元，收市升2.2%，更錄四連升；恒生(00011)逆市跌1%，為唯一錄得下跌的藍籌。

焦點板塊

內需股：今日跑出，大摩昨料安踏(02020)短期上升機會大，全日抽高9.9%，為升幅最大藍籌，李寧(02331)急揚6.3%；滔搏(06110)飆7.2%；旺旺(00151)抽升7.1%；達利(03799)漲5.3%；頤海(01579)急揚5.9%；百威(01876)升4.1%；花旗升萬洲(00288)目標價9%，全日也升6%。

金礦股：隔晚金價一度抽升3%，期金更突破1700美元大關，帶挈金礦股造好，紫金(02899)抽升6.8%；中國黃金(02099)急飆7.7%；招金(01818)急揚6.6%；山東黃金(01787)彈升6.4%；SPDR金ETF(02840)則升0.7%。

手機股：知名蘋果分析師、天風國際的郭明錤稱，預計A股電子及半導體股份會反彈，受郭明錤言論沖喜，連帶本港上市的手機股亦造好。舜宇(02382)飆5.5%；瑞聲(02018)漲3.2%；比亞迪電子(00285)走高3.2%；通達(00698)漲4.2%；富智康(02038)升3.5%；鴻騰(06088)走高4.1%；丘鈦(01478)急揚5.6%；連帶ASM(00522)也抽高11.5%。

焦點股份

神州租車(00699)：澄清與瑞幸咖啡(Luckin Coffee)沒有業務往來，股價今早復牌後大幅波動，高開15.8%後倒插，一度大跌13.3%，之後拗腰勁彈，收造2.63元，大升34.2%，成交有8.7億元。

中金(03908)：逆市挫4.7%，更錄三連跌，成交有4.9億元。瑞幸昨晚股價又再度大跌，收造4.39美元，插18.4%，中金為瑞幸保薦人。

康希諾(06185)：大跌14.1%，成交有13億元。今早錄一手545萬股成交，每股作價142.5元，涉7.7億元，銷售文件披露，康希諾生物遭股東LAV Spring減持。

兌吧(01753)：控股股東Xiaoliang Holding Limited，自願承諾把上市禁售期延長至2022年5月7日，收市急升14.7%。

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