港股直擊 即巿股評

花旗 萬洲國際(00288)

評級：買入

目標價：9.12元->9.91元(較前收市價7.48元有32.5%潛在升幅)

花旗發表報告，認為隨著中國和美國豬肉價格之間的差距擴大，料萬洲加快出口美國豬肉至中國，有利提升利潤率。

該行表示，在食品和飲料板塊中，萬洲產品性質為日常必需品，受新冠肺炎疫情的影響相對較細。

花旗把萬洲2020年和2021年純利預測分別上調24%和29%，升目標8.7%至9.91元，維持「買入」評級。

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