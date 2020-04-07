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今日 15:17 港股直擊 即巿股評

恒指飆升逾450點 道期升逾2%

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美股期貨升幅擴大，港股持續走高，曾飆459點，見24208點，創3月12日以來新高。截至下午約3時14分，恒指報24198點，升449點或1.9%，大市成交額1013.58億元。

國企指數報9826點，升173點或1.8%。

滬指收市升2.05%；深成指升3.15%。

美國道指期貨最新飆2.26%，報22995。

藍籌股方面，騰訊(00700)升1.5%；滙控(00005)升2.4%；友邦(01299)升2.3%；建行(00939)升1.3%。

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