即巿股評 港股直擊

美股隔晚勁彈，三大指數升逾7%，理由係美國疫情有所緩和，其實美國確診數字仍然高企，睇番啲數據，只係由上周四確診3萬宗，上周五和上周六分別確診3.21萬宗和3.32萬宗，到剛剛前日周日確診宗數大幅緩和至2.82萬，大佬呀，只係減咗個一成都冇喎，咁快就咁興奮咩…….講到底，美股嘅特質就就係跌起上嚟無譜，升呢亦可以完全唔理性，皆因美國嘅程式買賣盤佔咗總成交額八成，電腦嘅嘢，無論買賣都唔會講人情，總之就係單日單向操作。

至於港股呢一開市就重上24000，恒指高開343點，最多升349點見過24098點半日高位，再創自3月13日以嚟新高。不過其後升幅收窄，24000點得而復失，一度得番46點升幅，見過23796點半日低位。中午恒指報收23815點，僅升66點；國指則報收9681點，升28點。

今早大型科網股做好，不過都中午收市都係跟番個市升幅縮水。騰訊(00700)都係企唔定385元樓上，半日升0.4%，睇嚟又要抖抖氣。至於阿里巴巴(09988)早段曾重上190元樓上，半日無起跌。今早有傳聞軟庫搵咗高盛同瑞信拉頭艦，沽出手上部分持股套現，但做唔做得成仲未知，要睇今日收市前夠唔夠飛，如果真係批得成，以試盤價180元計，阿里短線會有啲沽壓，睇嚟要重上190元企穩有啲難度。

大笨象有小股東組成聯盟要向大笨象(00005)追討損失，不過法理上大笨象又確未有違規，雖然情理上已宣布派息兼股價已除淨，確係大失人心，但班小股東要告嘅話，似乎告得入機會好低。加上更有報道踢爆有人借貸買股收息，以為喺低息環境下，可以自製年金收入，但就唔明槓桿風險，咁家下大笨象股息唔派，股價又碌咗落嚟，可以話係財息雙失。其實從來投資都有風險，仲要槓桿操作風險倍升，依家輸咗都不能埋怨，倒不如好好反省係咪投資方法出咗問題。今日大笨象個價彈番少少，但仍未重上40元，睇嚟大笨象面對盈利倒退之餘，仲要應付班小股東，真係唔死一身潺。

內需股今日反彈表現唔錯，其實喺疫情底下，阿爺都會繼續谷內需，尤其生活必需品同食品呢一類，應該會跑贏其他消費股。至於金價隔晚又急升，不過亞洲時段回吐，但無礙投資者對金礦股嘅熱情。阿Man其實一路睇好金價，而喺低息環境，以及貨幣極度寬鬆嘅政策下，黃價有價，嚟緊仲有可能喺疫情過後見通賬，所以黃金價都係睇高一線。

反而油價就真係難睇好，減產到呢一刻仍未講掂數，除咗OPEC同俄羅斯，仲有美國嘅頁岩油，所以話三桶油都係博唔過，話之你反彈又好點都好，阿Man就係當睇佢唔到。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)