港股直擊 即巿股評

美銀發表報告，估計港樓今年難見V型反彈，更料樓價、寫字樓租金及商鋪租金下滑，並降多隻地產及收租股目標價。

報告指出，雖然估計4月新冠肺炎疫情有望見頂，但相信市場復甦情況需要時間，加上預期今年本港實質經濟增長收縮4.9%，故估計2020年一手樓會下跌15至20%，二手樓會則降10至15%，寫字樓租金也會跌10至20%，零售商鋪租金則跌5至20%。

該行又指，相信本港樓價今年難以出現V型反彈，因失業率由2019年初的2.8%，升到2月的3.7%，變相觸發樓價持續調整，加上貿易及政治環境存不確定性，並相信豪宅市場樓價會比中價以至大眾市場樓價下跌壓力較大，因大眾市場用家需求大，同時新供應依然缺乏。

另外，美銀提醒，本港地產發展周期可達5至6年，一旦地產商在2018至2019年買入貴價地皮，若未能在2021至

2022年預售，屆時或會在2023年後才入賬，令毛利率會受壓，故相信部分地產股或要為2018至2019年買入的地皮作出撇賬。

基於上述原因，美銀下調多隻地產股目標價，但行業首選依然是新地(00016)，因受惠本港樓宇新供應有限，加上為本港最大發展商，維持「買入」評級，目標價由134元，降至126元。同時也維持長實(01113)、恒地(00012)及新世界(00017)「買入」評級，目標價從61元、38元、12元，下調到53元、36.4元和10.8元；另續予信置(00083)「中性」評級，目標價由12.2元降至11.3元，主要是其土地成本較高。

與此同時，美銀亦看好領展(00823)，因商場業務營運平穩，同時內地業務佔比上升，維持「買入」評級，目標價從87元降至78元，同時對置富產業(00778)前景樂觀，因租金收入具彈性，也續予「買入」，目標價從9.9元降

至8.2元。

此外，美銀續予太古地產(01972)及九置(01997)「中性」評級，目標價分別由27和41元，降至24.5元和34元。

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