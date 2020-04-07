港股直擊 即巿股評

憧憬歐美新冠肺炎好轉，隔晚美股道指大升1627點，但美滙依然企在100樓上，市場仍擔心美元荒問題持續，加上道指期貨回吐，令投資者入市戒心大，令港股飆349點後升幅大縮，兩萬四關更得而復失。

受美股大升刺激，恒指高開343點，報24093，開市不久升幅曾擴至349點，高見24098點，再創3月13日後最高，但美滙續強下，加上兩萬四上沽盤湧現，同時美期下跌拖累，大市升幅大縮至僅46點，低見23796，未能企穩兩萬四關，中午更挨近低位收市。恒指中午收造23815，升66點或0.28%；國企半日收造9681，升28點或0.3%。北水重開，中午大市成交655.56億元。

隔晚美股大升，但美滙依舊企在100大關樓上，最新造100.58，微跌0.2%。

道指期貨最新造22371，跌117或0.52%。

藍籌股個別發展。騰訊(00700)走高0.4%；友邦(01299)升0.1%；滙控(00005)微漲0.9%；建行(00939)無升跌；但中移動(00941)跌0.3%；工行(01398)下滑0.2%。

焦點板塊

內需股：今早跑出，安踏(02020)飆6.5%，為表現最佳國指成分股；李寧(02331)升1.9%；滔搏(06110)揚5.2%；旺旺(00151)為表現最叻藍籌，中午揚5.8%；達利(03799)漲4.1%；頤海(01579)揚5%；百威(01876)升3.3%；萬洲(00288)漲2.8%。

金礦股：隔晚金價一度抽升3%，帶挈金礦股造好，紫金(02899)抽升7.2%；中國黃金(02099)半日飆6%；招金(01818)升4.5%；山東黃金(01787)升4.3%；SPDR金ETF(02840)則升1.6%。

石油股：減產前景未明朗，隔晚紐約期油急挫8%，拖累石油股普遍下跌。中海油(00883)跌1.7%；中石油(00857)降2.3%；中石化(00386)下滑2.5%，為包尾藍籌；中石化油服(01033)挫3.1%；海隆(01623)也挫3.6%；三星原油(03175)降3.3%。

焦點股份

神州租車(00699)：澄清與瑞幸咖啡(Luckin Coffee)沒有業務往來，股價今早復牌後大幅波動，高開15.8%後倒插，一度大跌13.3%，之後拗腰勁彈，中午收造2.66元，大升35.7%，成交有7.45億元。

康希諾(06185)：中午大跌11.3%，成交有13億元。今早錄一手545萬股成交，每股作價142.5元，涉7.7億元，銷售文件披露，康希諾生物遭股東LAV Spring減持。

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