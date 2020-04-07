港股直擊 即巿股評

今朝我家老爺fw咗條新聞過嚟比我，係講關於滙控(00005)小股東單嘢。睇完之後，坦白講，呢個方法我有聽過，不過唔係買滙控，而係買債券(仲要係政府債，而唔係公司債)，重點係要好好控制風險管理，因為當中涉及嘅槓桿係好高，賬面理論值可以有assumption，但到真正落場時，就唔可以單靠assumption去處理。

事先聲明，從來都只會話用閒錢去投資，即係萬一輸晒都唔會搞到你無飯開，所以我都只會做返啲最無出色嘅賺茶錢trading算啦。

噚日恒指朝早高開低收完之後，不消兩個回會先將噚日朝早見到應該都會死嘅23600至23699點熊證街貨全數殺清。到下半場繼續發力，最高見過23832點，隻恒指牛(63543)都係落唔到場，無計，5分鐘圖SlowSTC(14,3)都落唔到超賣。

到3點打後，見恒指個氣勢開始有少少減弱，八掛下5分鐘圖SlowSTC(14,3)，喺3點至3點5分個位有一刻係落到超賣，跟手就再彈返上去，但上到3X呢個位又再回過，最終喺3點40分至3點50分，5分鐘圖SlowSTC(14,3)落到超賣至嚴重超賣水平，按呢段時間(63543)高低位做過$0.106/$0.104，平均買入價為$0.105。喺得呢個鐘數入都預咗要過夜，本身都講咗係小注出動，如今呢一小注就變成過夜小注，anyway，按返自已可承受嘅小注就得啦。

今朝睇完篇報導之後收到whatsapp，「恒生指數高開343點，一開市重上24000點」，久別重逢嘅24000點呀，呢啲時間梗係開定電腦等開市啦，到正式開市後，恒指走勢宣噚日開市後一樣，都係高開低走。咁辛苦過夜依家(63543)有肉食，就更係食咗先啦。(63543)高開$0.135，到依家9點58分，證價做緊$0.116，對比平均買入價$0.106，點計都有賺啦。

沽完貨又睇下今日有無嘢玩先。依家10點1分，恒指牛熊證街貨圖上首兩層熊證街貨已率先死亡，最貼價嘅為24000至24099點，呢度有相當於445張期指。雖然呢層街貨量唔及重貨區嘅898張多，但重貨區喺25100至25199點咁遠呢。所以呢4XX張期指，以近現價嘅街貨層嚟講，都算係唔錯架啦。

至於牛證方面，今日見到應該係有三層新增街貨層，最貼價嘅已經上到去23100至23199點，呢度有相當於85張期指。重貨區就唔係好遠，喺22600至22699點，但貨量都唔及熊證區嘅24000至24099點嗰層多，得382張期指。

睇返恒指日線圖，依家10點6分，噚日講嘅「短期黃金交叉」出現咗，唯目前恒指呈高開低走。日線圖SlowSTC(14,3)再趨近嚴重超買，但14RSI都只係啱啱上到中軸水平，如果恒指係有力再上，咁就可以假設SlowSTC(14,3)有機會出現超買再超買，轉用14RSI；但可惜DMI嘅ADX勢頭向下呢。

好彩喺上個星期五(4月3日)有FB讀者指咗隻中移(00941)，當時已經升到超買位，基於星期五關係，於是就當比多一日時間佢，睇吓會唔會再升多下先至出現鐘擺。噚日跟市升咗啦，今日終於都逆市下行，睇嚟可以準備開佢淡倉，記得用閒錢好啦，唔好借錢呀。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；FB：輪證贏家