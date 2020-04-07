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【異動板塊】車股跑出 中汽協產銷有望回復去年同期

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中汽協料下半年內地汽車產能及銷量，有望恢復到去年同期，甚至高過去年同期，消息推動汽車股回升。

寶馬首季汽車交付量跌21%，但與寶馬設合營的華晨(01114)揚6.1%；吉利(00175)升1.1%；廣汽(02238)漲2.1%；東風(00489)揚3.2%；北汽(01958)升3.4%；比亞迪(01211)升2%；長汽(02333)升1%。

汽車零件股亦造好，耐世特(01316)飆8.8%；德昌(00179)抽高5.9%；敏實(00425)彈升3.9%；信義玻璃(00868)升2.6%；福耀(03606)升2.3%。

4S股亦炒上，永達(03669)急揚6.8%；中升(00881)升4.4%；和諧(03836)揚4.3%；正通(01728)漲2.8%。

另外，重卡股中國重汽(03808)抽高6.9%，濰柴(02338)走高2.2%。

常務副會長兼秘書長付炳鋒表示，從國家各種政策準備，以及汽車行業努力來看，下半年汽車產銷能有望恢復到去年同期，甚至高於去年同期，但要補回一季度或上半年的損失難度極大。

他續稱，內地雖然復工，但由於產業鏈、物流、終端等問題，產出比較少。不過，從3月下旬復產效果逐漸明顯，截止今天，汽車業日產量最高值已接近7萬輛，和去年日平均相當，但數字仍在波動中。

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