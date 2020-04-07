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今日 10:28 港股直擊 即巿股評

港股升幅急收窄 道期倒跌百點 滙控曾返40元

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隔晚美股三大指數急升逾7%，市場憧憬新冠肺炎疫情呈放緩趨勢。港股昨日勁彈逾五百點後，今早一度升上二萬四水平。

恒指高開343點或1.45%，報24093，高見24098點後升幅收窄，截至10時17分，恒指僅升96點，報23845。

國企指數高開122點，報9774，現升37點，報9689。

內地股市復市，主要指數全線造好，上證指數現報2805，升41點或1.5%；深成指升2.3%。

道指期貨今早向好，最新則向下，報22388，跌100點。

騰訊(00700)高開1.6%，報387.6元，現升0.6%，報383.6元。

滙控(00005)高開2.2%，報39.8元，曾重上40元水平，最新升1.4%，報39.5元。

隔晚國際油價回落，紐約5月期油收市挫8%，每桶報26.08美元，今早則回升。「三桶油」跑輸，中海油(00883)跌2%。

手機設備股造好，舜宇(02382)升逾3%，瑞聲(02018)升2.5%。

創科(00669)高開8.2%，報55元，為市前表現最好藍籌，最新升3.7%。

安踏(02020)獲大摩唱好予「增持」評級，股價今早急彈8%，暫為表現最好國指成分股。

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