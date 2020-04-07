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【異動板塊】金礦股齊升 隔晚金價曾飆3%

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隔晚金價一度抽升3%，帶挈金礦股造好，中國黃金(02099)表現最醒，現造4.65元，抽升12.1%，為盤中高位，成交金額195萬元。

至於紫金(02899)也升6.5%；招金(01818)則揚5.6%；山東黃金(01787)揚5.6%；SPDR金ETF(02840)則升2%。

隔晚金價大幅攀升，一度升3%，高見1669.54美元，收造1660.97美元，升2.5%。今早亞洲時段亦造好，最新造1664.98美元，升0.2%。

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