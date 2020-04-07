港股直擊 即巿股評

耀才證券金融(01428)曾升9.1%，見0.96元逾三周高，現升5.7%，成交額173萬元。

集團發盈喜，預期截至今年3月底止，全年盈利4.73億元，按年增長7.26%；去年同期盈利4.41億元。

該公司指出，港股受中美貿易戰、社會運動、新型冠狀病毒疫情等不利因素拖累，導致恒指反覆尋底。由於市況持續低迷，市場共有約37間證券商停止營運，基於未來經濟前景未明，預計規模較小的非上市券商或將出現倒閉潮。

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