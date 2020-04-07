港股直擊 即巿股評

市場憧憬歐美疫情有緩和趨勢，股市大彈，港股ADR及黑期均預示恒指今早有望重上二萬四水平，北水恢復下，成交有望顯著回升。

美國疫情最嚴重的紐約州新增死亡病例較前一日略為下降，是一周以來首次，市場憧憬美國疫情有緩和趨勢，刺激美股顯著反彈，三大主要指數收市都升超過7%，是3月24日以來最大單日升幅。道指收報22679點，升1627點或7.73%；納指收報7913點，升540點或7.33%；標普500指數收報2663點，升幅7%，不過仍較2月中的紀錄收市高位，下跌超過兩成一。

波音公司急升一成九，為升幅最大道指成分股。金融股造好，美國運通升近一成四，Visa及Mastercard均升一成二。蘋果公司升8.7%；Google母公司Alphabet股價升8.1%；微軟和Facebook均升7.4%。

國際油價回落，紐約5月期油收市跌2.26美元或8%，每桶報26.08美元。倫敦布蘭特6月期油收市跌1.06美元或3.1%，每桶報33.05美元。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較普遍向上。昨日止跌的滙控(00005)ADR續回升，折合港元計收報39.42元，高0.47元；騰訊(00700)ADR收報387.09元，高5.69元；國壽(02628)ADR收報15.7元，高0.2元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報8.88元，低0.01元；中石油(00857)ADR收報2.98元，無升跌；中石化(00386)ADR收報4元，低0.01元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報62.27元，高0.27元；聯通(00762)ADR收報5.16元，高0.02元；中電信(00728)ADR收報2.65元，高0.01元。

ADR港股比例指數報23958，較上日恒指收市高208點或0.87%。港股昨日下午升幅亦擴至596點，高見23832，最終收報23749，升513點或2.2%，創3月13日以來收市新高，但缺乏北水下，大市成交只有868.14億元。今日內地股市假後復市，滬深港通雙方交易恢復，港股成交有望返回千億元水平。

美國道指期貨最新報22583，升95點。

焦點股份

耀才證券金融(01428)：公布預期截至今年3月底止全年盈利4.73億元，按年增長7.26%。

融創中國(01918)：3月合同銷售額約309.2億元人民幣，按年下跌17.85%。