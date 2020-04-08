即巿股評 港股直擊

新冠肺炎病毒在美國尤其是紐約州迅速大肆蔓延，勞工市場逐步「體驗」疫情嚴重性。美國勞工部上周四(2日)公布，截至3月27日的一周首次申領失業救濟人數達664.8萬，連續兩個星期創紀錄新高，合計多了近1000萬人失業。翌日發布的就業數據同樣驚嚇，3月份非農業職位減少70.1萬個，為2010年以來首度負增長；失業率則按月上升0.9個百分點，至4.4%。

美國總統特朗普終一改樂觀口吻，表示美國有全世界最好的醫療保障和災難應變專家，但警告未來兩周是最嚴峻時期，又說如果不配合抗疫措施，死亡病例可能高達10萬人。

美國就業市場近期數據，正「殘酷」地應驗了明尼阿波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里(Neel Kashkari)上月中受訪時所預計，疫情肆虐將令數百萬人失去工作，且有機會出現類似2008年的「大衰退」(Great Recession)，因為沒有人知道病毒擴散程度、多少美國人會染病、保持社交距離這方法能多有效，以及醫療系統要多久才可追上(疫情發展)的幾個因素。

卡什卡里在2008年任職財政部助理部長時，負責處理聯邦政府應對金融海嘯推行的7000億美元「問題資產紓困計劃」(Troubled Asset Relief Program, TARP)，他認為，只要華府與聯儲局能夠推出比當年更加進取的救市計劃，特別是慷慨地扶助工人和小商戶，防止大規模裁員，就業市場一旦穩定下來，經濟很快便會反彈。

事實上，特朗普已於3月27日簽署起初預算1萬億美元、及後加碼至2.2萬億美元的抗疫刺激經濟方案，近日就業數據急劇惡化，只是救市措施仍未完全落實，效用暫未傳導到勞工市場而已。

值得一提的是美股表現，道指在3月23日以18213點見底，短短4個交易日反彈24%，觸及22595點，上周本欄形容為「熊BB」被嚇走。道指其後反覆下行，上周四跌至20735點，回調這段升浪累積漲幅約42%。

道指於疫情進入高峰期時，也僅調整升幅不足五成便企穩，似已反映了新冠肺炎引發的大部分負面因素。

港股方面，周一恒指高開322點，早段回落至23271點掉頭，午後曾衝上23832點，收報23749點，飆513點（2.21%）。恒指確認升越1個標準差計算的TrendWatch下降通道中軸，更收復20天線，短期技術顯著改善。

附【圖】所見，EJFQ反映弱勢股沽壓的弱勢股指數，由3月23日的94.6%多年紀錄高位，到了上周五跌穿50%，兩星期內勁瀉44.9個百分點，昨進一步挫至42.1%，代表大市沽壓急速減退，加上平滑中線市寬(10天線高於50天線比率)已在3月25日以10.2%見底喘定，估計恒指後市繼續超賣反彈。

信報投資研究部

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