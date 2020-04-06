港股直擊

葉氏化工(00408)副行政總裁葉鈞表示，受新冠肺炎疫情及油價下挫影響，今年首季訂單均價較低，但認為首季非正常反映生意情況。他透露，感受到3至4月市場氣氛較差，預期全球經濟未必可在短期內恢復，較擔心第二季訂單價格，亦對第二季的出口訂單不樂觀。

復工方面，葉鈞稱，首季生意並不太好，由期間房地產工程及傢俬廠都停工，令下游客戶生意亦不佳，故溶劑及塗料廠房僅回復五成產能；油墨產能則大致恢復，因期內民生用品包裝有顯著需求。

該公司計劃於珠海高欄港加設溶劑新廠，目標於今年動工興建，預料明年底前投產。葉鈞表示，建廠計劃目前僅在買地及前期設計階段，認為現在因市況，調整新廠的投產時間屬言之尚早。

該公司今年初對中國汽車保養連鎖品牌「大嘜養車」增持，持股比例由39%增至61%。大嘜目標是今年底前將店舖由目前的85間增至超過150間。葉鈞透露，大嘜店舖已全部恢復營業，目前無計劃調整開店目標，開店步伐要視乎中國經濟恢復速度。他又指，公司無意再增持大嘜的股份，認為現有持股比例對初創企業投資屬合理水平。

因應疫情，葉氏計劃下星期推出消毒用品品牌「葉士EUCA」，產品包括消毒搓手液、消毒噴霧等，料將與本地線上購物平台及大型零售商合作銷售。