港股直擊 即巿股評

有報道指俄羅斯與沙地阿拉伯已非常接近減產協議，美股道指期貨曾飆近900點，連帶港股亦急彈近600點，更創逾三周高位，重上20天線(現處23347點)收市。

恒指高開322點報23558點，開市後升幅卻大縮至35點，低見23271點，但10天線(現處23315點)和20天線滙聚見支持，隨後大市重拾動力，午後突傳俄羅斯與沙地阿拉伯已非常接近達成減產協議，道指抽升，港股升幅亦擴至596點，高見23832，尾市升幅略收窄，最終恒指收報23749，升513點或2.2%，創3月13日以來收市新高；國企指數收造9652，升161點或1.7%，但缺乏北水下，大市成交只有868.14億元。

整體大市上升比率56%，下跌比率44%。

即月期指升544點或2.35%，報23740，低水9點，成交12.57萬張。

道指期貨午後曾飆880點或4.2%，最新造21684，升724點或3.46%，標指及納指分別飆3.47%和3.74%。

據CNBC報道，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，俄羅斯與沙地阿拉伯已「非常、非常接近」達成一項石油減產協議。

藍籌股全線上揚。騰訊(00700)升1.3%；滙控(00005)被摩通降目標價，股價卻連跌七日後反彈，全日升2.8%；友邦(01299)微升0.9%；建行(00939)漲1.5%；平保(02318)升0.9%；銀娛(00027)漲4.5%；申洲(02313)揚6.2%；瑞聲(02018)升4.9%。

焦點板塊

石油相關股：受俄羅斯與沙地阿拉伯已非常接近達成減產協議沖喜，石油相關股有追捧，中海油(00883)升3.9%；中石油(00857)走高3.1%；中石化(00386)漲2%；中海油服(02883)升1.6%；三星原油期(03175)飆8.7%；連帶擁從事與石油相關業務的太古A(00019)和長實(00001)，全日分別飆7.4%和6.3%，太A更是升幅最大藍籌。

電訊股：今早表現標青，聯通(00762)再夥拍中電信(00728)合作，全日分別飆6.2%和5.2%；中移動(00941)續獲野村予「買入」，全日漲2.2%；本地電訊股數碼通(00315)，上周獲瑞信升評級至「跑贏大市」，收揚5.5%；香港電訊(06823)升3.3%；和記香港(00215)急揚5.4%；香港寬頻(01310)漲4.6%；5G股個別亦標青，京信(02342)抽高11.3%；摩比(00947)急揚6.4%；中通服(00552)急揚5%。

醫藥股：表現亦省鏡，諾誠健華(09969)、康希諾生物(06185)、平安好醫生(01833)和春立醫療器械(01858)創上市新高，全日分別揚7.3%、10.4%、3.9%和6.5%；至於百濟神州(06160)飆8.9%；愛康醫療(01789)急升9.5%；藥明康德(02359)升4.5%；阿里健康(00241)升5.5%；石藥(01093)及中生製藥(01177)分別升1.6%和1.5%。

焦點股份

中昌國際(00859)：獲中國信達(香港)及其一致行動人士作出強制全面現金要約。每股作價0.5425元，較停牌前溢價約6.4%，全日抽升7.8%。

維信金科(02003)：全日急揚6.9%。集團向樂遊科技(01089)控股股東郁國祥發行6億新股，相當於擴大後股本54.58%，每股作價6.6元，較停牌前溢價約3.29%

必瘦站(01830)：收市大升13%。集團預期，於截至3月底止年度之銷售合約按年將增加不少於5%。

彩生活(01778)：逆市挫4.3%。大和表示，彩生活去年業績差過市場預期，估計需要時間重組才可保持長遠增長，故將評級由「跑贏大市」降至「中性」，目標價也由5.1元削至3.4元。

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