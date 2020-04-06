港股直擊 即巿股評

中昌國際控股(00859)下午復牌，高開21.6%，報0.62元，之後升幅收窄，最新升7.8%，成交額120萬元。

集團公布，獲中國信達(香港)及其一致行動人士作出強制全面現金要約。每股作價0.5425元，較停牌前溢價約6.4%。

中國信達(香港)為中國信達資產管理(01359)附屬。

中國信達(香港)去年取得對三盛宏業所持中昌國際押記股份及可換股票據控制權，觸發作出強制全面要約之責任。

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