即巿股評 港股直擊

雖然油組嘅視像會議推遲至周四舉行，但有得傾都好過冇得傾，油價戰有望終止，即使油價因為會議推遲而下跌，不過股市就醒神。美股期指急彈逾3%，扭轉上周五跌勢，港股今早有運行，反彈重上10日線並升穿20日線，暫時企穩喺兩線滙聚區之上。

內地股市假期休市，港股唔需要咁多顧忌，恒指高開322點，見過23558點半日高位後，一度升幅收窄至35點，見23271點半日低位，亦剛好係10日及20日線滙聚區見支持，其後重拾升勢。中午恒指報收23493點，升257點；國指中午報收9554點，升63點。

已連跌七個交易日嘅大笨象(00005)今日終見反彈，半日彈2.2%，報收38.7元，可惜當日喺40元築起血肉長城護盤嘅忠粉，今日仍未見家鄉。大笨象彈弓手，話派息又唔派，令小股東傷心欲絕，絕交嗰個絕，估計分手後唔會咁快入返場，睇嚟40元呢個支持位或變成阻力，要博反彈大笨象並唔係乜嘢好選擇。

科網股普遍做好，上周阿Man推介嘅平安好醫生(01833)升到唔識停，75元短線目標超額再超額完成，家陣連80元亦升破並創上市新高，進入無障礙通道，有貨喺手只要睇住走勢圖，一日唔轉陰燭都唔使急住食糊。至於另一醫網股阿里健康(00241) 順利升穿14元急起直追，先睇16元前高位，呢隻唔少大行睇好，目標價都廿皮樓上，阿Man唔貪心，先平前高位再講創新高。龍頭騰訊(00700)呢幾日反而漉咗少少，380元未企穩，但守得住喺375元樓上，仍有條件繼續向385元推進。

除咗科網股，電訊股及5G概念股今日表現亦唔曳，聯通(00762)跟中電信(00728)合作，兩股亦拍住上，齊齊升逾3%。至於上周四曾爆上嘅中移動(00941)半日再升1.6%，不過剛好升至100日線附近，唔排除呢啲水平要抖抖。5G股以京信(02342)表現較佳，半日升8%，走勢突破再展升浪，暫時睇住3.5元個位，升穿梗係貪心啲睇4元樓上，希望重返十年前高位。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)