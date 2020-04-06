港股直擊 即巿股評

美股道指上周五挫360點，但人行定向降準，港股今早反覆向好，升穿20天線(23335點)，中午漲逾兩百點。

恒指高開322點報23558點，但已是今早高位所在，開市後升幅收窄至35點，低見23271點，但10天線(23290)和20天線滙聚見支持，隨後大市重拾動力，中午升逾兩百點收市。恒指中午收造23493，升257點或1.1%；國企指數中午收造9554，升63點或0.67%，半日成交429.66億元。

藍籌股普遍造好。騰訊(00700)升0.7%；滙控(00005)被摩通降目標價，股價卻連跌七日後反彈，半日升2.2%；建行(00939)與平保(02318)各升0.7%；太古(00019)升4.3%，為升幅最大藍籌。

焦點板塊

電訊股：今早表現標青，聯通(00762)再夥拍中電信(00728)合作，中午分別升3.7%和3.6%，中電信更是表現最叻國指成分股；中移動(00941)續獲野村予「買入」，中午也漲1.6%；本地電訊股數碼通(00315)，上周獲瑞信升評級至「跑贏大市」，中午升5.3%；香港電訊(06823)升2.1%；和記香港(00215)漲3.1%；香港寬頻(01310)漲3.8%；5G股個別亦標青，京信(02342)抽高8%；摩比(00947)急揚6.4%；中通服(00552)升3.7%。

醫藥股：表現亦省鏡，諾誠健華(09969)、康希諾生物(06185)、平安好醫生(01833)和春立醫療器械(01858)創上市新高，中午分別揚8%、10.6%、4.6%和4.7%；至於復宏漢霖(02696)也升1.6%；百濟神州(06160)飆9.6%；愛康醫療(01789)急升9.1%；藥明康德(02359)升4.8%；石藥(01093)及中生製藥(01177)分別升0.5%和1.3%。

金礦股：逆市下跌，紫金(02899)跌2%；山東黃金(01787)降1.1%；招金(01818)下滑2.3%；靈寶(03330)跌2%；僅SPDR金ETF(02840)則無升跌。

焦點股份

維信金科(02003)：中午抽升9.5%，成交有300萬元。集團向樂遊科技(01089)控股股東郁國祥發行6億新股，相當於擴大後股本54.58%，每股作價6.6元，較停牌前溢價約3.29%

必瘦站(01830)：半日抽升9.3%。集團預期，於截至3月底止年度之銷售合約按年將增加不少於5%。

彩生活(01778)：逆市挫3.4%。大和表示，彩生活去年業績差過市場預期，估計需要時間重組才可保持長遠增長，故將評級由「跑贏大市」降至「中性」，目標價也由5.1元削至3.4元。

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