港股直擊 即巿股評

呢幾日天陰又落雨，真係涼咗好多，學我老媽話齋：著多件衫，最緊要係喉嚨要夠暖。

依家9點26分，恒指開市升322點，報23558點。未到正式開市時間，八掛吓個牛熊街貨圖先。

上個星期恒指就吽住喺牛熊證街貨中間位附近，今日呢個開市點數，似乎有啲新啟發。熊證首兩層23300至23399點，同23400至23499點宣告死亡，呢兩層加埋有相當於312張期指，變相依家最貼價嘅係23500至23599點，呢度雖然得50張期指，但睇返恒指開出嚟個點數23558點，即係話呢一層當中都有部份嘅街貨已被收回，望住嘅就梗係23600至23699點啦，好歹叫做有相當於300張期指街貨，近期計都算係重貨架啦。

至於下方牛證，最貼價為23000至23099點，而首三層街貨，各層都只有相當於1張期指嘅街貨。反正恒指已經踩住熊證街貨區，睇嚟都無咩必要無啦啦向下殺400幾點落去無乜街貨嘅牛證街貨層。

依家9點33分，拆開恒指5分鐘圖睇，暫時見到恒指裂口高開之後，SlowSTC(14,3)上到8X以上嘅超買範圍，追升殺熊證呢一刻當然係唔適宜落場住啦。

扭返去睇日線圖，雖然喺日線圖上見SlowSTC(14,3)都上到7X至8X水平，不過恒指依家見彈升上20天線/保歷加通道中軸(23332點)，即恒指突破咗保歷加下降通道範圍，而10天線(23285點)同20天線嘅距離只係相差47點，換 言之「短期黃金交叉」有機會喺呢一兩日(分分鐘今日下畫都有可能)會出現。

9點39分，恒指升幅收窄，無他嘅，純綷反映5分鐘圖SlowSTC(14,3)；反正恒指現水平仍靠近熊證街貨區[牛熊街貨中間價：(23099+23500)/2=23299.5點]，恒指牛(63543)，收回價22718點，同現價(9點44分報23346點計)有近650點差距，同差唔多收回價牛證比，(63543)槓桿最高，有逾30倍，吼5分鐘圖SlowSTC(14,3)落返去超賣時小注出動。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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