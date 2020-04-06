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【異動股】遭摩通降目標價 滙控連跌七日後仍反彈

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滙控(00005)遭摩通降目標價，但股價連跌七日後反彈，今早一度高見38.5元，升1.6%，現升幅收窄，新造38.05元，微升0.5%，成交金額3.6億元。

摩通指出，滙控停派息，加上面對全球經濟衰退，故將滙控今年盈利預測47%，現價低撈過早，維持「中性」評級，目標價從60元降至42元。

至於恒生銀行(00011)下滑0.7%；中銀香港(02388)走低1.1%；渣打(02888)升1.8%。

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