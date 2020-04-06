即巿股評 港股直擊

僅有的一部老爺手提電腦「入廠」大修，不但4月份首篇「搏拳實錄」被迫脫期，亦使電子科技產品小學級認識的老徐初次感受到，對電腦或手機等現代科技工具已養成慣性倚賴。就例如電視報道，為了預留資金應付新冠肺炎疫情所需，滙控(00005 )取消派息以及暫停回購的新聞，老徐也等到取回電腦才上網搜尋詳情。

原來滙控3月31日發通告宣布，董事會今日接獲英倫銀行透過審慎監管局發出的書面通知，要求取消派發2019年第4次股息；英國其他銀行集團亦接獲類似要求。董事會開會討論後，決定取消原定於4月14日派發的第4次股息每股普通股0.21美元，並就取消派息對全球各地的個人股東造成的影響表示遺憾。董事會亦決定，在2020年底前，暫停派發所有普通股的季度或中期股息或應計款項，亦不會進行任何普通股的回購。消息引致4月1日滙控股價收市跌穿40元的逾十年低位；恒指亦受拖累急跌518點（2.19%）至23085水平收市。

雖然滙控行政總裁祈耀年（Noel Quinn）上周五傍晚向香港投資者發出的署名公開信表示，集團今年以來的業績保持穩健，資本雄厚而且流動性充裕，董事會在較能掌握疫情對經濟的影響後，會重新檢討派息政策。但香港的滙控小股東對集團取消派息甚為不滿，有資產管理公司更成立「滙豐小股東權益大聯盟」，計劃募集合共持有滙控已發行股本5%股份的小股東，要求召開特別股東大會維權，並考慮入稟法院控告滙控違反承諾。值得注意的是，滙控今年2月宣布派發去年第4次股息之前約兩星期，武漢剛宣布因應疫情封城，現在突然以疫情為由決定取消已公布的派息，實在有點說不過去。

返回港股，上周三受滙控消息影響急挫的恒指，翌日反彈195點，上周五微跌43點（0.19%）至23236水平收市；全周計則錄得248點或1.05%跌幅。

EJFQ反映弱勢股沽壓的弱勢股指數，3月23日創出94.6%的N年新高紀錄，持續跌至上周五的49.7%，顯然本港投資者因應疫情的恐慌性拋售已暫告一段落。恒指走勢圖則顯示，由3月12至20日（周五）的7個交易日，大市主板每日成交額都高過10天平均，但自23日周一開始，直到上周五的10個交易日，每日的成交額都低於10天平均，代表好淡激烈爭持後暫時「休整」。

與此同時，恒指最近個多星期，一直都在22800至23800點、由兩個成交量密集區組成的區間波動，估計好淡雙方很快便試圖突破上述「整固區間」。參考弱指近期走勢，老徐相信恒指衝頂的機會稍高一線，於是上周四就沽出22800點即月期指put，收取639點期點期權金，小注博恒指成功築底。

老徐