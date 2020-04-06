即巿股評 港股直擊

上周五恒指高開走勢反覆，全日波幅205點。恒指收報23236點，跌43點或0.19%，成交金額799.73億元。國指收報9491點，跌35點或0.37%；上證收報2763點，跌16點或0.6%。三項指數都下跌，以A股走勢較差。

恒指以陽燭收市，但波幅及成交都縮減，觀望味濃。MACD快慢線正差距收窄，走勢轉弱。全日上升股份636隻，下跌983隻，整體市況偏淡。

中國人民銀行在上周五收盤後，公布定向降準1個百分點，分別在4月中及5月中實施，每次降準0.5個百分點，預計釋放長期資金約4000億元人民幣。是次定向降準主要針對農村信用社、農村商業銀行、農村合作銀行、村鎮銀行，以及只在省級行政區域內經營的城市商業銀行。人行希望透過降準，加大對中小微企業的支持力度，降低社會融資實際成本。另方面，人行在4月7日起(周二)，將金融機構在央行超額存款準備金利率，由0.72厘，大幅下調至0.35厘，減幅達37個基點。此舉變相鼓勵銀行減少存放資金在央行，並為資金另覓更佳的出路，例如向企業貸款，以爭取較佳回報，並支持經濟發展。整體而言，料人行措施利好內銀板塊，尤以中小型及農村銀行更受惠，但同時也應注貸款及資產質素或會受影響。

香港金管局提出，下調銀行現有監管儲備水平一半，釋放超過2千億港元借貸空間，提高銀行資產負債表應對未來貸款需求的彈性。金管局亦推出一系列措施，增加銀行體系流動性，確保銀行有充裕資金支持本地經濟活動。料措施利好香港銀行板塊，但同樣也要注意貸款及資產質素或會受影響。此外，早前不願派息的英資銀行，或會續受壓。

美國3月非農職位減少逾70萬個，遠超預期的減少10萬個，是近9年半以來首次下跌，同期失業率急升至4.4%。數據反映新冠肺炎對美國經濟的損害較預期嚴重，影響投資者對經濟前景的憂慮。

上周五美股下跌，夜期及ADR下跌，料利淡恆指走勢，支持參考為23000水平。是日A股休市，料早市或較平淡，但料15時後會有較大波動，即市況或較受外國市場影響。筆者預料，這種「15時後料有較大波動」的情況，或會持續近1個月，投資者宜注意風險及機會。

個股

聯邦制藥(03933)的主要業務為(i)銷售中間產品；(ii)銷售原料藥；及(iii)銷售抗生素制劑產品、非抗生素制劑產品及空心膠囊。

集團在2019財年錄得營業額為83.93億元(人民幣.下同)，同比上升約 11.7%。未計利息、稅項、 折舊及攤銷前溢利約為17.98億元，同比上升 0.5%。股東應佔溢利約為6.42億元，同比減少 6.0%，每股盈利為39.14分，末期股息每股7分，去年派息為每股6分。

集團近日股價向好，並在金融科技系統出現信號。股份上日收報6.78元，市盈率15.497倍，周息率 1.155%。

岑智勇 獨立股評人