重要通告 港股直擊

鴻興印刷集團(00450)公布，按照新吳區政府及無錫市政府之相關土地規劃要求，全資附屬公司鴻興包裝與無錫當地行政管理機構訂立土地徵收協議，鴻興包裝將交回被徵收土地，將獲得補償金2.96億元(人民幣．下同)；無錫將向鴻興包裝提供有關稅收減免及新土地之承諾；及鴻興將計劃投資新土地，而無錫應就該項目提供補貼。

被徵收土地總面積約15萬平方米，位於江蘇省無錫市新吳區，已被納入無錫市之土地規劃項目，用於工業用途。目前有關土地主要被用作集團業務營運所需生產廠房之一部分。