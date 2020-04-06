即巿股評 港股直擊

受到新型冠狀病毒疫情影響，美國上月非農業就業職位大減，且遠大過市場預期，經濟學家都預期更差的數據陸續有來。不過道指期貨及「黑期」今早均向好，料港股今早靠穩機會較大，日升日跌好淡爭持的格局持續。

上周五美國公布的3月份非農業職位勁減70.1萬個，是2010年以來首次下跌，進一步證明經濟衰退逼近，另外紐約州錄得單日最大疫情死亡數字。道指收報21052點，跌360點或1.7%；納指收報7373點，跌114點或1.5%；標普500指數跌1.5%。全星期計，道指跌2.7%；納指跌1.7%；標指跌2.1%。

紐約期金有避險支持，收市升0.5%，每盎斯報1645.7美元。

市場繼續憧憬沙地阿拉伯和俄羅斯可達成減產協議，隨後俄國媒體指總統普京認同減產，布蘭特期油及紐約期油收市分別飆13.9%及11.9%，每桶報34.11美元及28.34美元。

不過，今早亞洲時段油價顯著回吐，紐油及布油一度挫逾8%，最新跌幅約6%。由於沙地與俄羅斯就石油出口的爭拗持續，油組宣布，推遲原定周一與俄羅斯等盟友(合稱OPEC+)的緊急視像會議至周四(9日)。

美國指數期貨今早則造好，道指期貨最新升622點報21579；納指期貨升幅更有3.6%，分析指市場憧憬歐美多國新增死亡人數及新增確診數字將呈放緩。「黑期」升逾三百點於23500點之上。

人民銀行上周五宣布，下調中小型銀行的存款準備金率，並下調金融機構在人行超額存款準備金利率。A股今日清明節假期休市，明日(7日)恢復，滬深港通雙向交易亦於明日恢復。。

焦點股份

滙控(00005)：行政總裁祈耀年，就滙控取消派息，向香港投資者表達歉意，強調滙豐今年以來業績保持穩健，資本雄厚、流動性充裕，董事會在較能掌握疫情對經濟影響後，會重新檢討派息政策。

碧桂園(02007)：公布3月合同銷售額約470.4億元人民幣，按年增加4.23%。