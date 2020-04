即巿股評 港股直擊

新冠狀病毒疫情在全球漫延,隨著多更多國家更嚴厲的阻隔措施、旅客出入減少,航班大幅削減,全球航空業自然首當其衝,在美國航空股 ETF(Jets)由2月初高位最多曾大瀉65%。「股神」畢非德(Warren Buffett)的投資旗艦巴郡哈撒韋(Berkshire Hathaway)持有4家航空公司股份,分別是美國航空(American Airlines,AAL)、美國西南航空(Southwest Airlines,LUV)、美國聯合航空(United Airlines,UAL)及達美航空(Delta Air Lines,DAL),並且是這幾家航空公司的大股東之一。然而,疫情令航空股的股價跌個四腳朝天,使巴郡上季在航空股的投資損失約50億美元。

受到疫情擴大的影響,市場的恐慌情緒加劇,向來無寶不落的畢非德亦一顯別人恐懼我貪婪本色,曾經以平均約46.40美元出手「撈底」,買入了97.6萬股達美航空(DAL)。不過,據上周五證監會披露的資料顯示,巴郡上周已按22.96至26.04美元減持了約18%(相當於1290萬股)達美航空的持股,較2月底買入的均價還要低約48%。此外,巴郡還以31.38至33.97美元出售了約4%(相當於230萬股)西南航空的持股。

無疑,全球航空業的經營受疫情的衝擊而不甚樂觀,今年營收可能損失高達2520億美元。而美國目前每日航班載客量已急跌至只有不到15萬名旅客,而正常情況則超過了220萬人。達美航空的行政總裁巴斯琴(Edward Bastian)亦坦然告訴員工,公司每天消耗超過6000萬美元現金,而且這種情況還看不到底。包括聯合航空和美國航空已尋求向聯邦政府提出要求援助,西南航空和達美航空(Delta)就提交了薪資援助建議。然而,政府的援助恐怕只是杯水車薪,一場前所未見的全球病毒大流行的危機,令航空公司可能已陷入了歷史上最嚴峻的挑戰。

儘管畢非德在3月中時表示,他不會出售航空公司股票,那麼為什麼他仍會「反口」﹖記得畢非德在2017年減持他曾稱希望持股一萬年的富國銀行(Wells Fargo,WFC),而此前富國銀行因假賬戶曝光而被罰款逾億美元。事有湊巧,有傳達美航空管理層要求飛行人員隱瞞感染情況遭到曝光。而與富國的醜聞有點相似之處,可能是管理層同樣犯上失當(欺詐﹖﹗)的行為,某程度上動搖了畢非德企業管理的「信任」。再者,永不說絕不(never say never),絕對有理由相信股神看到不利的宏觀與公司因素,才會令他改變主意。

事實上,畢非德早在1989年就曾買入過美國全美航空(美國航空的前身)而損手,長期以來批評航空公司因過度競爭而難以穩定獲得盈利。因此曾開玩笑指「資本家應擊落發明家萊特兄弟的飛機,可以為投資者節省很多金錢」(capitalists should have shot down the Wright brothers' plane and saved money for investor)。時移世易,行業重組後四大航空公司在2016底已霸佔航空巿場三分之二的巿場份額,又吸引了股神再度垂青。

有網民戲稱今次畢非德恐懼,連登仔是時候貪婪了。然而,不要忘記過去股神批評航空公司的問題仍有不少地方仍然適用。是否與股神對著幹,要小心判斷。

家族辦公室投資經理

徐立言